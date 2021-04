Apple lança o iOS 14.5 para todos, atualizem já

Depois de 8 versões beta e uma versão RC, chega agora a versão final do iOS 14.5. Além deste, também foi disponibilizada a versão final do iPadOS 14.5. As novidades são muitas, como já havíamos avançado aqui, mas agora são para todos.

Assim, depois de algum tempo a marinar e afinar, estas são as novidades que vão encontrar no vosso iPhone e iPad. Para os outros dispositivos, a Apple também os estará a lançar.

Estas são as muitas novidades que o novo iOS lhe vai entregar. Suporte para as AirTags e muito mais.

Desbloquear o iPhone com o Apple Watch

Possibilidade de desbloquear o iPhone X e modelos posteriores com o Apple Watch Series 3 e modelos posteriores, ao tentar usar o Face ID com máscara.

AirTag e Encontrar

Suporte para AirTags para monitorizar e localizar objetos importantes, como chaves, carteiras e mochilas, com privacidade e segurança, através da aplicação Encontrar.

A opção Localização exata disponibiliza indicações visuais, sonoras e hápticas para encontrar um AirTag por perto, através da ultra banda larga fornecida pelo chip U1 nos modelos de iPhone 11 e iPhone 12.

Possibilidade de localizar um AirTag fazendo reproduzir um som através da coluna integrada.

A rede Encontrar, com centenas de milhões de dispositivos, pode ajudar a localizar o seu AirTag, mesmo que não esteja por perto.

O modo perdido emite uma notificação quando o seu AirTag é encontrado; tem a opção de introduzir um número de telefone através do qual podem entrar em contacto consigo.

Emoji

Suporte para tons de pele distintos para cada pessoa em todas as variações do emoji de casal a dar um beijo e do emoji do casal com coração.

Novos emoji de rostos, de corações e de mulher com barba.

Siri

Anúncio de chamadas recebidas com Siri, incluindo a identificação de quem está a ligar, ao usar AirPods ou auscultadores Beats compatíveis, permitindo atender as chamadas em alta voz.

Suporte de chamadas FaceTime em grupo através de um pedido a Siri para ligar através do FaceTime para uma lista de contactos ou um grupo da aplicação Mensagens.

Possibilidade de pedir a Siri para efetuar uma chamada para um contacto de emergência.

Privacidade

A transparência no seguimento por aplicações permite controlar que aplicações podem seguir a sua atividade em aplicações e sites de outras empresas, para fins de publicidade ou partilha com empresas de recolha de dados.

Apple Music

Partilha de letras de músicas através de Mensagens, Facebook e Instagram Stories; os assinantes podem reproduzir o excerto na aplicação Mensagens sem ter de sair da conversa.

Top por cidade inclui a música mais ouvida em mais de 100 cidades de todo o mundo.

Podcasts

Páginas dos programas renovadas para ser mais fácil começar a ouvir.

Opção para guardar e descarregar episódios, que os adiciona automaticamente à biblioteca para um acesso mais rápido.

O modo de descarga e as definições de notificação podem ser personalizados para cada podcast.

O Top Mais e as categorias populares na pesquisa ajudam a descobrir novos podcasts.

Melhorias para 5G

O suporte para SIM duplo permite ligações 5G através do número utilizado para dados móveis, nos modelos de iPhone 12.

Melhorias dos modos de dados inteligentes que otimizam ainda mais a experiência em redes 5G, para melhorar a duração da bateria e a utilização de dados nos modelos de iPhone 12.

Suporte para roaming internacional 5G em redes operadoras compatíveis, nos modelos de iPhone 12.

Mapas

Partilha da hora prevista de chegada, para itinerários de carro, de bicicleta ou a pé; basta pedir a Siri ou tocar na ficha do itinerário na parte inferior do ecrã e, depois, tocar em Partilhar hora de chegada.

Lembretes

Possibilidade de ordenar os lembretes por título, prioridade, data limite ou data de criação.

Opção para imprimir as listas de lembretes.

Traduzir

A velocidade de reprodução das traduções pode ser regulada com uma pressão longa no botão de reproduzir.

Jogos

Suporte para comandos sem fios Xbox Series X|S ou Sony PS5 DualSense™.

CarPlay

Com os novos controlos de Siri ou do teclado no CarPlay, a hora prevista de chegada indicada na aplicação Mapas pode ser facilmente partilhada ao conduzir.

Esta atualização também resolve os seguintes problemas:

As mensagens no fim das conversas podiam ser ocultadas pelo teclado em determinadas circunstâncias.

As mensagens apagadas podiam continuar a aparecer nos resultados das pesquisas com o Spotlight.

O envio de mensagens em algumas conversas na aplicação Mensagens podia falhar repetidamente.

Alguns utilizadores precisavam de reiniciar o dispositivo para receber e‑mails novos no Mail.

A secção de identificação e bloqueio de chamadas podia não aparecer nas definições de Telefone.

Os separadores em iCloud podiam não aparecer no Safari.

Podia não ser possível desativar o Porta‑chaves em iCloud.

Os lembretes criados através de Siri podiam ser definidos involuntariamente para durante a madrugada.

O sistema de comunicação do estado da bateria irá recalibrar a capacidade máxima da bateria e a capacidade de desempenho máximo nos modelos de iPhone 11, para resolver as estimativas imprecisas de comunicações do estado da bateria detetadas por alguns utilizadores (https://support.apple.com/HT212247).

Otimização que visa reduzir o aparecimento de um ligeiro brilho, com níveis de brilho baixos sobre fundos pretos, nos modelos de iPhone 12.

A saída de áudio dos AirPods era direcionada para o dispositivo incorreto na troca automática.

As notificações de troca automática dos AirPods podiam não ser apresentadas ou apareciam duplicadas.

Além do iOS 14.5, a Apple lançou igualmente o iPadOS 14.5, watchOS 7.4, macOS 11.3, tvOS 14.5 e HomePod 14.5.

Leia também: