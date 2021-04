Apple lança o watchOS 7.4 para o seu Apple Watch

Hoje era o dia prometido para a Apple colocar cá fora as versões finais dos sistemas operativos que andava a preparar há várias semanas. Depois do iOS 14.5, a empresa de Cupertino lançou também o watchOS 7.4 para o seu Apple Watch. Esta atualização traz algumas novidades, mas acima de tudo passa a permitir que o utilizador desbloqueie o iPhone, sem ter de tirar, através do seu relógio da Apple.

Se tem aí à mão o seu Apple Watch, instale esta nova versão e usufrua das novas funcionalidades.

O que há de novo no watchOS 7.4?

Está tudo a receber as novas versões. Trazemos agora as novidades do watchOS 7.4.

Assim, esta nova versão para o relógio inclui novas funcionalidades, melhorias e correções de erros, entre as quais:

Possibilidade de desbloquear o iPhone X e modelos posteriores com o Apple Watch, ao tentar usar o Face ID ao usar máscara;

Opção para classificar o tipo de dispositivo Bluetooth nas Definições, de modo a identificar corretamente os auscultadores nas notificações de áudio;

Possibilidade de fazer streaming de áudio e vídeo do conteúdo de treinos Apple Fitness+ em televisões e dispositivos compatíveis com AirPlay 2;

Suporte para a aplicação ECG no Apple Watch Series 4 ou posterior na Austrália e no Vietname;

Suporte para avisos de ritmo cardíaco irregular na Austrália e no Vietname.

Conforme pode ser visto, a primeira novidade é efetivamente a mais importante. Agora, o utilizador já não tem necessidade de retirar a máscara para de bloquear o seu iPhone. Com esta atualização, a validação é feita pelo Apple Watch, evitando que o utilizador desvende o seu código ao ter de o colocar para não retirar a máscara em locais públicos.

Leia também: