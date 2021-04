Gord, anunciado pelos estúdios Covenant

Os estúdios polacos Covenant, liderados pelo experiente Stan Just, anunciaram recentemente o seu próximo jogo, Gord.

Trata-se de um RPG de fantasia baseado na mitologia eslava que, tem algumas influências de Neverwinter Nights e Frostpunk. Venham conhecê-lo.

Os estúdios polacos Covenant, fundados pelo ex-membro da CD PROJEKT RED e da 11 bit Studios, Stan Just, anunciaram recentemente o seu próximo jogo, Gord.

Trata-se de um RPG de fantasia que, com o historial de Stan nas companhias por onde passou, pode vir a ser bastante interessante. Basta relembrar que a CD PROJEKT RED é a responsável pela fantástica série The Witcher e os 11 Bit Studios, responsáveis por Frostpunk e This War of Mine.

Segundo a Covenant, o jogo vai ser uma experiência singleplayer, numa aventura de estratégia com pitadas de RPG, inspirada na mitologia Eslava.

Em Gord, o jogador lidera a Tribe of the Dawn (Tribo do Amanhecer) e tenta que o seu povo prospere e evolua, numa terra amaldiçoada e repleta de ameaçar e seres monstruosos.

Gord mistura vários estilos de jogo, apresentando uma jogabilidade de RPG, com elementos survival e de city building. Os cenários serão criados de forma dinâmica, garantindo experiências diferentes a cada jogo.

Gord, na língua eslava, é o nome dado a um localidade medieval fortificada, e no início do jogo será uma simples e pouco desenvolvida aldeola. Uma das responsabilidades do jogador é evoluir e crescer a nossa aldeia até a transformar numa fortaleza inexpugnável. Muitos, são os perigos e ameaças que vão colocar à prova a determinação do jogador.

Todos os aspetos da vida dos nossos aldeões, desde a sua saúde, fome, bem-estar, … serão um foco de dor de cabeça para o jogador que terá de garantir que nada lhes falte, para sobreviverem nesta terra repleta de perigos.

Isto pois, todos esses aspetos terão impacto no estado psicológico de cada aldeão. Consoante o seu estado psicológico, cada aldeão será mais ou menor produtivo e mais ou menos útil para a sociedade. Algumas influências com Frostpunk, portanto.

O combate tanto será com recurso a armas como usando feitiços. Cada feitiço varia consoante a sua natureza. Alguns são ofensivos e outros defensivos, e no calor da batalha, todos serão valiosas ajudas para conseguirmos vencer.

O jogo terá também uma vertente didática de divulgação da mitologia eslava, através de uma Crónica, cujas folhas podem ser encontradas espalhadas pelo mapa e que irão ajudar a compreender o universo de Gord.

Gord será lançado em 2022 para PC.