Hela, um conto encantada nórdico

Encontra-se em desenvolvimento, pelos estúdios holandeses Knights Peak, o jogo Hela. Trata-se de um simpático conto nórdico repleto de folclore e misticismo que apresenta uma mensagem muito importante. Venham conhecer...

Hela, é um jogo que se encontra em desenvolvimento para Xbox Series X, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch 2 pelos estúdios holandeses Knights Peak e que, pelas imagens já apresentadas, parece ter um potencial imenso.

Com lançamento previsto para 2026, trata-se de uma simpática e tranquila aventura na terceira pessoa, inspirada no folclore escandinavo e que decorre num mundo repleto de beleza, cor e... magia.

Hela é uma aventura com uma jogabilidade na terceira pessoa que decorre na bela paisagem natural do Norte da Europa, na Escandinávia. Como se pode ver pelas imagens, a beleza dessa parte da Europa não ficará nada a perder com o jogo. Graficamente, parece estar num muito bom caminho.

O jogo conta uma história encantadora, acerca de uma Bruxa bondosa e dos seus familiares, simpáticos ratos ágeis e esguios que apresentam habilidades mágicas.

Ao longo os séculos a simpática bruxa usou todos os seus poderes e magia para ajudar os moradores locais, tornando-se num pilar de apoio a quem precisa. Não se esqueçam... trata-se de uma bruxa bondosa e caridosa. No entanto, Hela adoeceu e, desta feita, quem precisa de ajuda, é ela.

Como já devem estar a antecipar, cabe aos jogadores a missão de partir numa jornada repleta de peripécias, para ajudar a curar a Bruxa.

O jogo combina a exploração de paisagens mágicas num mundo totalmente aberto e livre, com mecânicas de coleta de alimentos e recurso, ação e muitos quebra-cabeças pelo caminho. Ah.... e quase me esquecia... e fabricação de cerveja!

Eugenio Vitale, vice-presidente da Knights Peak afirmou que "A Nintendo Switch 2 e Hela são uma combinação ideal, não apenas porque a consola oferece o suporte perfeito para a emocionante aventura de Hela, como também porque a apaixonada comunidade Nintendo é conhecida por apreciar jogos que oferecem conforto e que tenham valores, como os que Hela representa. Seja a jogar em casa ou em qualquer lugar, os jogadores podem escolher livremente como se querem envolver em Hela, não importa onde estejam."

Hela chegará em 2026 para a Nintendo Switch 2, Xbox Series X, PlayStation 5 e PC.