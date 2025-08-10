Gelado de “leite materno” faz furor e esgota em poucas horas

A tecnologia ao serviço da alimentação está cada vez mais “atrevida” e um dia, se calhar, ainda vamos ver gelado de leite materno… espera, já há... algo nesse sentido. Aliás, a ideia levou mesmo a esgotar o stock.

Uma colaboração inesperada entre a marca norte-americana Frida e a gelataria neoyorquina OddFellows lançou um gelado com sabor inspirado no leite materno, embora não contenha leite humano, e tornou-se rapidamente viral.

Em poucos dias, tornou-se um fenómeno social e esgotou-se na loja física e online.

Origem, contexto, ingredientes e sabor

O lançamento coincide com o National Breastfeeding Awareness Month nos Estados Unidos, potenciando o simbolismo do gelado como celebração da maternidade.

A fórmula inclui ingredientes clássicos de gelado, leite, natas, gema de ovo e açúcar, combinados com colostro bovino lipossomal, mel, caramelo salgado e suco de fruta, resultando numa textura cremosa e sabor “doce, ligeiramente salgado, com notas de mel e um tom amarelo característico”.

Disponibilidade e preço

Disponível em edição limitada até ao dia de hoje, 10 de agosto de 2025, foi servido na loja OddFellows em Dumbo, Brooklyn, com 50 doses gratuitas diárias durante o pop-up.

Quem não conseguiu ir a NY pôde encomendar online, com preços a rondar os 12,99 USD por litro (cerca de 11,5 €), com encomenda mínima de dois litros.

A reação foi mista. Algumas pessoas expressaram curiosidade e nostalgia emocional; outras compararam o sabor a “mercado de cereais”, manga, bateria de bolo ou baunilha suave.

Eco mediático e celebridades

O tema ganhou ainda mais visibilidade quando o jogador de basquetebol dos New York Knicks, Josh Hart, partilhou um vídeo a provar o gelado, descrevendo-o de forma divertida como “it hits”, tornando-se viral entre os fãs.

Contudo, deixamos a questão: compraria este gelado? Há quem diga que é muito bom, cremoso, com um equilíbrio perfeito entre salgado e doce.