Xiaomi Redmi Note 10 vs. Redmi Note 10 Pro – Qual a melhor escolha para si?

As últimas semanas foram de grande azáfama no mundo dos smartphones, com grandes lançamentos nas mais variadas gamas. A Redmi, uma marca satélite da Xiaomi, apresentou vários modelos, entre eles os Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro.

Para que faça uma escolha acertada, face às suas necessidades, hoje mostramos-lhe as principais diferenças entre ambos.

Qual a melhor escolha para si?

A escolha de um smartphone depende de vários fatores considerando, em primeiro lugar, o orçamento disponível para tal investimento. Para quem pretende gastar até 300 €, no máximo (um limite imposto por uma grande maioria dos consumidores), existem os novos Xiaomi Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro. Ambos foram apresentados no mês de março e trazem, portanto, algumas das tecnologias mais recentes associadas.

O preço marca, portanto, desde logo uma das principais diferenças entre ambos. O Redmi Note 10 custa entre 150 e 200 € e o modelo Pro está disponível por cerca de 285 €.

Um dos grandes destaques vai, no entanto, para o facto de ambos já virem com ecrã AMOLED. A Xiaomi demorou um pouco até começar a equipar as suas gamas mais baixas com esta tecnologia de ecrã, mas finalmente reverteu a situação. Em termos de consumo de energia e da própria experiência de visualização, o utilizador fica a ganhar em relação aos ecrãs LCD.

Mas os smartphones são diferentes. Têm tamanhos de ecrã diferentes, processadores diferentes e ainda câmaras diferentes. Ainda que não sejam estes os únicos pontos que os distinguem, são sem dúvida os que mais relevância têm para o consumidor.

Os ecrãs

O Redmi Note 10 Pro, além de ter um ecrã ligeiramente maior que a versão base, ainda oferece uma taxa de atualização de 120 Hz, oferecendo assim uma grande fluidez na visualização de conteúdos, especialmente para quem gosta de jogos. Em termos de resolução, não há diferenças, ambos são FullHD+ e contam com a câmara frontal posicionada ao centro.

Há que referir que a versão Pro conta com proteção Gorilla Glass 5 e a versão base Gorilla Glass 3.

O processador

O Redmi Note 10 vem equipado com um Snapdragon 678 (11 nm). Este é um processador de entrada de gama, com um bom desempenho. Por exemplo, no Antutu consegue uma pontuação média de 97104.

Já o Note 10 Pro vem equipado com um Snapdragon 732G (8 nm) cuja pontuação já bate nos 100 mil pontos.

Além disso, a versão base pode ser encontrada com 4 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno. Há ainda uma versão de 6 GB + 128 GB. O modelo Pro tem 6 GB ou 8 GB de RAM e também 64 GB e 128 GB de armazenamento.

As câmaras dos Redmi Note 10

Os dois smartphones têm módulos traseiros de quatro câmaras, mas são muito diferentes. O modelo Pro vem com o sensor de 108 MP já conhecido dos smartphones Xiaomi, elevando assim a qualidade dos resultados fotográficos. Além disso, a câmara macro que ambos têm também é de 5 MP, ao contrários dos 2 MP da versão base. Por outro lado, ambas as câmaras gravam vídeo a 4K a 30fps.

A câmara frontal também é diferentes, sendo a do Redmi Note 10 de 13 MP e a do Pro de 16 MP.

Veja todas as diferenças e semelhanças entre ambos e faça a sua escolha.

Xiaomi Redmi Note 10 vs. Redmi Note 10 Pro

ESPECIFICAÇÕES REDMI NOTE 10 REDMI NOTE 10 PRO Ecrã AMOLED de 6,43” AMOLED de 6,67”; 120Hz Resolução FullHD 1080 x 2400 píxeis FullHD 1080 x 2400 píxeis Proteção de ecrã Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5 Processador Snapdragon 678 (11 nm) Snapdragon 732G (8 nm) Sistema operativo Android 11 (MIUI 12) Android 11 (MIUI 12) Armazenamento interno 64 GB / 128 GB 64 GB / 128 GB RAM 4 GB / 6 GB 6 GB / 8 GB MicroSD Sim Sim Câmaras Traseiras 48 MP (wide) + 8 MP (ultra wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade) 108 MP (wide) + 8 MP (ultra wide) + 5 MP (macro) + 2 MP (profundidade) Vídeo 4K@30fps, 1080p@30/60fps 4K@30fps, 1080p@30/60fps Câmara Frontal 13 MP (wide) 16 MP (wide) Vídeo 1080p@30fps 1080p@30fps Som Altifalantes em stereo + jack de áudio de 3,5 mm Altifalantes em stereo + jack de áudio de 3,5 mm Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 5.1 NFC Não Sim Infravermelhos Sim Sim Sensores Impressões digitais (lateral), acelerómetro, giroscópio, proximidade e bússola Impressões digitais (lateral), acelerómetro, giroscópio, proximidade e bússola Bateria 5000 mAh (33W) 5020 mAh (33W) Dimensões 160,5 x 74,5 x 8,3 mm 164 x 76,5 x 8,1 mm Peso 178,8 g 193 g Certificado IP53 (poeira e salpicos de água) IP53 (poeira e salpicos de água) Preço 155,33 € (4 + 64 GB) / 172,59 € (4 + 128 GB) 285 €

Preço e disponibilidade

Tal como já foi referido, os dois smartphones têm uma diferença de preços que ronda os 100 €. O Redmi Note 10 está disponível atualmente a partir de 155 € com o código de desconto N64455C2E6553001. Este código está apenas disponível a partir das 17h do dia de hoje e durante 24 horas.

Já o modelo Redmi Note 10 Pro pode ser encontrado a partir de 185 €.

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 10 Pro