Censos 2021: Códigos das cartas são para usar na Internet

As cartas com códigos para responder aos questionários do Censos 2021 pela Internet começam hoje a ser entregues aos cidadãos. Esta é uma operação diferente de outras, até porque vivemos atualmente um estado pandemia provocada pela COVID-19.

Os códigos que vão dentro das cartas dão a possibilidade aos cidadãos de responder pela Internet às perguntas do recenseamento.

Os Censos são a contagem e a caracterização da população e do parque habitacional que decorre de 10 em 10 anos. A informação censitária é determinante para o conhecimento do país.

Ao todo são cerca de 11 mil os recenseadores que começam hoje a entregar as cartas nas caixas de correio dos agregados familiares. Os códigos que vão dentro das cartas devem ser usados no portal censos2021.ine.pt a partir de 19 de abril, o dia censitário a que se devem referir todas as respostas.

Três passos para responder aos Censos 2021

1 – Tenha a Carta consigo

2 – Digite o código e a password indicados na carta

3- Responda às perguntas e quando terminar selecione “ENTREGAR”. O sistema irá devolver um comprovativo de resposta que deve guardar.

Quando responder?

Responda a partir do dia 19 de abril. Deverá responder aos Censos 2021 com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 3 de maio. Evite a deslocação e o contacto do recenseador.

A resposta é obrigatória e o INE garante a segurança e a confidencialidade da informação recolhida (Lei 22/2008 de 13 de maio, Decreto-lei 136/2012 de 2 de julho e Decreto-lei 54/2019 de 18 abril).

As respostas poderão também ser dadas nos e-balcões das Juntas de Freguesia ou preenchendo os questionários em papel que os recenseadores começarão a entregar a partir de 31 de maio, cumprindo protocolos de segurança em saúde pública.

Se já nos Censos de 2011 cerca de 50 por cento das respostas foram dadas pela Internet, o Instituto Nacional de Estatística (INE), que coordena todo o recenseamento, espera que este ano aumente o número de respostas enviadas eletronicamente.

Censos 2021