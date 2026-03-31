Cibersegurança: sabe o que é o princípio do privilégio mínimo?

Num mundo cada vez mais digital, onde os ataques informáticos são uma realidade constante, há princípios simples que fazem toda a diferença na proteção de sistemas e dados. Um deles é o princípio do privilégio mínimo. Saiba o que é.

O chamado "Least Privilege Principle" define que cada utilizador, aplicação ou sistema deve ter apenas as permissões estritamente necessárias para executar as suas funções... nem mais, nem menos.

Na prática, isto significa limitar o acesso ao essencial, evitando abrir portas desnecessárias dentro de uma organização.

Privilégio mínimo: Porque é tão importante?

A aplicação deste princípio pode fazer toda a diferença em caso de incidente de segurança. Ao reduzir os acessos:

Diminui-se o impacto de um eventual ataque

Evita-se o acesso indevido a dados sensíveis

Reduzem-se erros humanos com consequências graves

Limita-se a propagação de malware dentro da rede

O princípio do privilégio mínimo é um dos pilares da Cibersegurança e está presente em várias áreas tecnológicas como gestão de identidades e acessos (Identity and Access Management), sistemas operativos como Windows e Linux ou plataformas cloud como AWS, Azure ou Google Cloud.

O princípio do privilégio mínimo pode parecer básico, mas é uma medida eficazes na proteção digital.