Portal SNS sob suspeita de ataque: credenciais de médico terão permitido acesso indevido
Um alegado acesso indevido ao Portal do SNS, recorrendo às credenciais de um médico, voltou a colocar em cima da mesa uma preocupação antiga. A questão que se coloca é até que ponto os sistemas digitais de saúde conseguem proteger informação altamente sensível dos cidadãos?
Segundo o Jornal Expresso, o caso está a ser acompanhado pelas autoridades e reacendeu o debate sobre segurança, autenticação e monitorização de acessos no ecossistema digital da saúde em Portugal.
O que está alegadamente a acontecer?
Segundo a informação conhecida, um atacante terá conseguido apropriar-se das credenciais de autenticação de um profissional de saúde e, através dessa identidade digital legítima, aceder ao Portal do SNS e consultar dados pessoais de cidadãos portugueses.
À data, não existem indicações públicas de que tenha ocorrido uma intrusão direta na infraestrutura central do SNS. O cenário apontado é diferente, o sistema poderá ter sido utilizado através de uma conta válida comprometida. Este detalhe é importante porque muda completamente a natureza do incidente.
Num ataque clássico existe exploração técnica do sistema. Aqui, o alegado acesso terá ocorrido usando credenciais reais, o que pode dificultar a deteção inicial, já que o comportamento aparenta ser legítimo do ponto de vista tecnológico.
Que dados podem estar potencialmente em risco?
O tipo exato de informação consultada não foi oficialmente detalhado. Contudo, plataformas clínicas e de serviços digitais de saúde podem agregar vários tipos de informação, entre os quais:
- Dados de identificação do utente
- Número de utente do SNS
- Contactos
- Histórico de consultas
- Informação administrativa
- Registos associados ao percurso clínico
- Dados de prescrições ou pedidos de exames (dependendo dos níveis de acesso)
Importa sublinhar que acesso potencial não significa automaticamente extração massiva de informação.
Tomem cuidado! Este médico está a aceder aos dados dos nossos filhos. […] Vão ao site e vejam. Quem tiver [o registo de acesso] que faça o favor de fazer queixa na polícia e enviar email.
Um pouco por todas as redes sociais, este aviso indica que um médico estava a aceder a informações sobre várias crianças sem razão aparente e muitos pais confirmaram esse mesmo acesso, afirma o jornal.
Porque é que roubar credenciais é hoje um dos ataques mais eficazes?
Os ataques modernos deixaram de depender apenas de “partir” sistemas.
Grande parte das operações atuais baseia-se em:
- Phishing direcionado
- Malware do tipo infostealer
- Roubo de sessões autenticadas
- Reutilização de palavras-passe
- Captura de códigos de autenticação
Segundo documentação do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), o setor da saúde está entre os mais pressionados por ataques relacionados com dados e furto de identidade digital.
O próprio CNCS identifica o roubo de credenciais como um dos cenários de risco prioritários para organizações de saúde.
Portugal já teve incidentes semelhantes
Este não é o primeiro alerta relacionado com credenciais de profissionais de saúde. Em 2020 foram reportadas situações envolvendo divulgação indevida de credenciais de médicos e profissionais ligados ao SNS, um episódio que reforçou a necessidade de revisão dos mecanismos de proteção.
Mais recentemente, investigações relacionadas com ataques ao universo da saúde em Portugal mostraram que grupos criminosos exploraram contas legítimas de profissionais para emitir documentos e aceder a plataformas internas.
Embora os contextos sejam distintos, o padrão repete-se: o elo mais vulnerável deixa muitas vezes de ser a infraestrutura e passa a ser a identidade digital.
Porque é que o setor da saúde é um alvo tão valioso?
Ao contrário de um cartão bancário, que pode ser cancelado rapidamente, os dados de saúde têm valor persistente.
Registos clínicos permitem:
- Fraudes de identidade
- Engenharia social avançada
- Extorsão
- Ataques direcionados
- Venda em mercados ilegais
Dados internacionais citados pelo CNCS mostram que o ganho financeiro continua a ser a principal motivação dos ataques ao setor da saúde. A digitalização da saúde trouxe ganhos claros de eficiência e acesso. Mas também aumentou a superfície de ataque.
Casos como este mostram que proteger servidores já não basta. Hoje, proteger identidades pode ser tão importante como proteger os próprios sistemas.
Coincidência ou não, mas o acesso ao site e à APP estão com problemas…
Não concordo com a parte da dificuldade de identificação do ataque. A consulta ocorreu em massa, a utentes fora da instituição em que a conta se encontra associada. É algo “básico” de se identificar, num sistema que seja devidamente projetado.
Alegadamente, o médico já nem está alocado ao SNS e à unidade de saúde de Miranda do Corvo, e isso levanta outras questões. Não existe processo de offboarding? E se existe, porque a conta não é desativada após o último dia de trabalho efetivo do profissional?
Porque é que um profissional de saúde consegue aceder aos dados de TODOS os pacientes do país? Porque é que o acesso não está restrito a utentes da própria unidade de saúde onde o mesmo se encontra alocado?
Isto só tem um nome: incompetência. Grotesca. A todo o nível.
Isto convém não embalar muito. Vou só responder à última questão.
“Porque é que o acesso não está restrito a utentes da própria unidade de saúde onde o mesmo se encontra alocado?” – porque lhe podem aparecer utentes de outras unidades de saúde. Alguém que pertence à unidade de saúde de Faro ou da Ribeira Grande não pode ir à unidade de saúde de Miranda do Corvo?
Claro que pode. E aí, deveria ter o acesso requisitado à unidade de saúde correspondente aquando da marcação/check-in na unidade de saúde. Não devia era, por defeito, ter os dados acessíveis.
Ministro da reforma do estado, com o título de CTO…. Votem nos mesmos…
Tudo isto é muito estranho. Como é que as credenciais de um só médico dão acesso a todos os utentes?? Não teria ele de ser autorizado, pelos seus colegas a ter acesso a pacientes deles? E só a info partilhada.
E porquê crianças… Tantas crianças. É o médico pediatra?!
Enfim todo o sistema precisa de ser revisto. Forme-se as habituais Comissões sem Fundo e sem Fim
Como se apaga a informação clinica ?