Portal SNS sob suspeita de ataque: credenciais de médico terão permitido acesso indevido

Um alegado acesso indevido ao Portal do SNS, recorrendo às credenciais de um médico, voltou a colocar em cima da mesa uma preocupação antiga. A questão que se coloca é até que ponto os sistemas digitais de saúde conseguem proteger informação altamente sensível dos cidadãos?

Segundo o Jornal Expresso, o caso está a ser acompanhado pelas autoridades e reacendeu o debate sobre segurança, autenticação e monitorização de acessos no ecossistema digital da saúde em Portugal.

O que está alegadamente a acontecer?

Segundo a informação conhecida, um atacante terá conseguido apropriar-se das credenciais de autenticação de um profissional de saúde e, através dessa identidade digital legítima, aceder ao Portal do SNS e consultar dados pessoais de cidadãos portugueses.

À data, não existem indicações públicas de que tenha ocorrido uma intrusão direta na infraestrutura central do SNS. O cenário apontado é diferente, o sistema poderá ter sido utilizado através de uma conta válida comprometida. Este detalhe é importante porque muda completamente a natureza do incidente.

Num ataque clássico existe exploração técnica do sistema. Aqui, o alegado acesso terá ocorrido usando credenciais reais, o que pode dificultar a deteção inicial, já que o comportamento aparenta ser legítimo do ponto de vista tecnológico.

Que dados podem estar potencialmente em risco?

O tipo exato de informação consultada não foi oficialmente detalhado. Contudo, plataformas clínicas e de serviços digitais de saúde podem agregar vários tipos de informação, entre os quais:

Dados de identificação do utente

Número de utente do SNS

Contactos

Histórico de consultas

Informação administrativa

Registos associados ao percurso clínico

Dados de prescrições ou pedidos de exames (dependendo dos níveis de acesso)

Importa sublinhar que acesso potencial não significa automaticamente extração massiva de informação.

Tomem cuidado! Este médico está a aceder aos dados dos nossos filhos. […] Vão ao site e vejam. Quem tiver [o registo de acesso] que faça o favor de fazer queixa na polícia e enviar email.

Um pouco por todas as redes sociais, este aviso indica que um médico estava a aceder a informações sobre várias crianças sem razão aparente e muitos pais confirmaram esse mesmo acesso, afirma o jornal.

Porque é que roubar credenciais é hoje um dos ataques mais eficazes?

Os ataques modernos deixaram de depender apenas de “partir” sistemas.

Grande parte das operações atuais baseia-se em:

Phishing direcionado

Malware do tipo infostealer

Roubo de sessões autenticadas

Reutilização de palavras-passe

Captura de códigos de autenticação

Segundo documentação do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), o setor da saúde está entre os mais pressionados por ataques relacionados com dados e furto de identidade digital.

O próprio CNCS identifica o roubo de credenciais como um dos cenários de risco prioritários para organizações de saúde.

Portugal já teve incidentes semelhantes

Este não é o primeiro alerta relacionado com credenciais de profissionais de saúde. Em 2020 foram reportadas situações envolvendo divulgação indevida de credenciais de médicos e profissionais ligados ao SNS, um episódio que reforçou a necessidade de revisão dos mecanismos de proteção.

Mais recentemente, investigações relacionadas com ataques ao universo da saúde em Portugal mostraram que grupos criminosos exploraram contas legítimas de profissionais para emitir documentos e aceder a plataformas internas.

Embora os contextos sejam distintos, o padrão repete-se: o elo mais vulnerável deixa muitas vezes de ser a infraestrutura e passa a ser a identidade digital.

Porque é que o setor da saúde é um alvo tão valioso?

Ao contrário de um cartão bancário, que pode ser cancelado rapidamente, os dados de saúde têm valor persistente.

Registos clínicos permitem:

Fraudes de identidade

Engenharia social avançada

Extorsão

Ataques direcionados

Venda em mercados ilegais

Dados internacionais citados pelo CNCS mostram que o ganho financeiro continua a ser a principal motivação dos ataques ao setor da saúde. A digitalização da saúde trouxe ganhos claros de eficiência e acesso. Mas também aumentou a superfície de ataque.

Casos como este mostram que proteger servidores já não basta. Hoje, proteger identidades pode ser tão importante como proteger os próprios sistemas.