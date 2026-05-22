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Portal SNS sob suspeita de ataque: credenciais de médico terão permitido acesso indevido

· Internet 7 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. GC says:
    22 de Maio de 2026 às 13:26

    Coincidência ou não, mas o acesso ao site e à APP estão com problemas…

    Responder
  2. José Araújo says:
    22 de Maio de 2026 às 13:36

    Não concordo com a parte da dificuldade de identificação do ataque. A consulta ocorreu em massa, a utentes fora da instituição em que a conta se encontra associada. É algo “básico” de se identificar, num sistema que seja devidamente projetado.
    Alegadamente, o médico já nem está alocado ao SNS e à unidade de saúde de Miranda do Corvo, e isso levanta outras questões. Não existe processo de offboarding? E se existe, porque a conta não é desativada após o último dia de trabalho efetivo do profissional?
    Porque é que um profissional de saúde consegue aceder aos dados de TODOS os pacientes do país? Porque é que o acesso não está restrito a utentes da própria unidade de saúde onde o mesmo se encontra alocado?
    Isto só tem um nome: incompetência. Grotesca. A todo o nível.

    Responder
    • Max says:
      22 de Maio de 2026 às 14:23

      Isto convém não embalar muito. Vou só responder à última questão.
      “Porque é que o acesso não está restrito a utentes da própria unidade de saúde onde o mesmo se encontra alocado?” – porque lhe podem aparecer utentes de outras unidades de saúde. Alguém que pertence à unidade de saúde de Faro ou da Ribeira Grande não pode ir à unidade de saúde de Miranda do Corvo?

      Responder
      • José Araújo says:
        22 de Maio de 2026 às 15:00

        Claro que pode. E aí, deveria ter o acesso requisitado à unidade de saúde correspondente aquando da marcação/check-in na unidade de saúde. Não devia era, por defeito, ter os dados acessíveis.

        Responder
  3. Aquele Daki says:
    22 de Maio de 2026 às 14:03

    Ministro da reforma do estado, com o título de CTO…. Votem nos mesmos…

    Responder
  4. Ema says:
    22 de Maio de 2026 às 14:24

    Tudo isto é muito estranho. Como é que as credenciais de um só médico dão acesso a todos os utentes?? Não teria ele de ser autorizado, pelos seus colegas a ter acesso a pacientes deles? E só a info partilhada.
    E porquê crianças… Tantas crianças. É o médico pediatra?!
    Enfim todo o sistema precisa de ser revisto. Forme-se as habituais Comissões sem Fundo e sem Fim

    Responder
  5. Jaime says:
    22 de Maio de 2026 às 14:43

    Como se apaga a informação clinica ?

    Responder

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