Para pode ser usado no máximo do seu potencial, um smartphone tem de ter todo o seu hardware nas condições perfeitas. Basta um elemento não estar como é suposto para que existam falhas e problemas ao longo do tempo.

Assim, é normal que as marcas tenham presente uma app que faz todo o diagnóstico necessário. A Huawei tem a sua proposta e hoje explicamos como podem avaliar um smartphone desta marca. Vamos assim saber como está o seu smartphone Huawei.

Avaliar o estado dos smartphones Huawei

As apps de diagnóstico dos smartphones são essenciais e devem ser usadas de forma periódica. Só assim sabem se todos os elementos destes estão plenamente funcionais ou se têm algum elemento do hardware com problemas e a precisar de ser revisto.

A Huawei tem a sua proposta e que garante essa mesma análise. É através da app Suporte (Huawei AppGallery|Google Play Store) que têm acesso aos testes que precisam fazer neste momento, para que saibam mais sobre o smartphone.

Testes para avaliar o hardware presente

Apesar de ser importante, estes testes não estão totalmente visíveis para o utilizador. Ainda assim, e após abrir a app Suporte, vão encontrar no separador Serviços o acesso. Procurem aqui a área Serviços Rápidos e expandam para encontrar a opção Diagnóstico inteligente.

Para iniciarem os testes devem dar essa indicação à app da Huawei. Após alguns testes iniciais, esta irá pedir a intervenção do utilizador em algumas análises mais detalhadas, como as relativas ao áudio e ao toque.

App faz todos os testes necessários

Esta avaliação continua, indo a pormenores mais detalhados e em áreas menos comuns para o utilizador, como a carga do smartphone. Devem executar todos os testes para que seja criado um relatório final do estado do hardware do smartphone Huawei.

No final, e como esperado, será apresentado um relatório ao utilizador, mesmo com os pontos menos positivos e que requerem atenção. Estes podem ser simples de resolver, com uma simples mudança na configuração, ou ser mais críticos.

Resultado final com grande detalhe

No final, e para além desta informação de problemas, existe ainda uma lista de todos os pontos que foram revistos e testados. Assim, os utilizadores ficam com uma imagem perfeita do estado do seu smartphone Huawei.

É desta forma simples, mas detalhada, que conseguem avaliar a saúde de um smartphone Huawei. Com uma útil app conseguem saber tudo sobre o estado destes equipamentos e garantir que qualquer smartphone funciona da forma correta e pretendida.