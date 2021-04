Revolut trava os levantamentos gratuitos no Multibanco

A Revolut foi lançada em julho de 2015, como uma alternativa digital aos grandes bancos. Através deste serviço é possível ter um cartão virtual ou físico. Destaque para o facto deste serviço não cobrar taxas em operações de pagamento, transferências nacionais ou internacionais e taxas de câmbio.

Mas há novidades recentes que entram já em vigor a partir do dia 9 de abril.

A Revolut é uma das plataformas que tem registado um forte crescimento em Portugal. Recentemente a Fintech anunciou um conjunto de novidades, das quais se destacam o aumento das comissões e também o fim dos levantamentos gratuitos no Multibanco.

Segundo o jornal Publico, a lei portuguesa é muito clara na proibição de custos nos levantamentos de dinheiro nas caixas automáticas, através de cartões de débito, também vulgarmente conhecidos por “cartões multibanco”, emitidos pelas instituições bancárias a operar em Portugal.

No entanto, segundo a própria Revolut, os levantamentos com cartões da fintech podem ter custos, porque os seus cartões têm características distintas, uma vez que se trata de “cartões pré-pagos de débito e não de crédito.

A comissão de 2% já era aplicada quando o montante levantado ultrapassava o plafond mensal de cada plano (200 euros no plano standard, 600 euros no plano premium e 800 euros no plano metal), independentemente do país.

Assim, a partir de 23 de abril, mantêm-se os 2%, mas há um custo mínimo de um euro e é introduzido um limite de cinco levantamentos mensais, a partir dos quais, mesmo que o plafond não seja ultrapassado, passa a aplicar-se a referida comissão. Os clientes com subscrições mensais não têm limite de levantamentos, mas terão de pagar a “taxa” de um euro.

Na prática a única coisa que adicionámos foi o 1€ acima dos levantamentos e que no caso do standard não podem levantar mais que 5x ou então pagam.

De relembrar que a Revolut disponibiliza soluções de gestão de despesas, controlo de orçamentos, troca de criptomoedas e também compra e venda de ações.