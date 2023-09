Também no lançamento dos novos Xiaomi 13T Series a Xiaomi apresentou a nova Xiaomi Smart Band 8, a mais recente novidade na linha de pulseiras fitness da Xiaomi. O dispositivo disponibiliza mais de 150 modos desportivos, proporcionando aos utilizadores uma vasta seleção de atividades físicas para escolher.

Além disso, oferece monitorização em tempo real e estatísticas da condição física, garantindo que os utilizadores obtenham dados precisos sobre os seus treinos. Para os entusiastas da corrida, o 'Modo Pebble' pode ser fixado aos ténis, fornecendo dados detalhados sobre a corrida e avaliando a postura adequada para melhorar o desempenho.

Incorporando um avançado acompanhamento de saúde e bem-estar, a Xiaomi Smart Band 8 está equipada com monitorização de SpO2 e ritmo cardíaco durante todo o dia, monitorização do sono, monitorização da pressão arterial e até mesmo registo e previsão do ciclo menstrual. Esta abordagem holística à monitorização da saúde permite aos utilizadores assumirem o controlo do seu bem-estar.

Alimentada pelo mais recente chipset Apollo 4 Blue Lite, a Xiaomi Smart Band 8 proporciona uma experiência de utilização ultra-suave. A sua bateria melhorada de 190mAh oferece até 16 dias de utilização típica com uma única carga. Além disso, a nova funcionalidade de carregamento rápido reduz o tempo de carga para apenas uma hora³, garantindo que os utilizadores passem mais tempo a desfrutar dos seus dispositivos e menos tempo à espera.

Com classificação de resistência à água 5ATM⁴, a Xiaomi Smart Band 8 é adequada para diversos ambientes e atividades. A sua aparência melhorada inclui um ecrã AMOLED de alta resolução de 1,62" em forma de pista de corrida, cobertura de vidro CORNING GG3 e estrutura de textura metálica NCVM. Os utilizadores podem escolher entre as opções de cor Gold ou Graphite Black.

A Xiaomi Smart Band 8 chega com mais de 200 mostradores pré-definidos, incluindo opções temáticas de jogos, permitindo aos utilizadores personalizar o seu dispositivo de acordo com o seu humor e estilo. O novo design de bracelete de libertação rápida (quick-release) oferece uma variedade de materiais e designs, incluindo opções de couro entrançado, xadrez, dupla volta e corrente de aço inoxidável⁵. Esta versatilidade garante que o dispositivo se adapte a várias ocasiões, mesmo transformando-se num discreto pendente para encontros sociais.

A Xiaomi Smart Band 8 vai estar disponível em Portugal a partir de 26 de setembro com PVPR de 39,99€.