Xiaomi afinou o design e a tecnologia do seu dobrável. Chegou o MIX Fold 3!

O Xiaomi MIX Fold 3 já foi apresentado. A fabricante chinesa mostrou hoje a versão mais recente e melhorada do seu dobrável, com uma afinação no design e na proposta tecnológica.

No ano passado, a Xiaomi lançou o smartphone dobrável mais fino do mundo: o MIX Fold 2. Um ano depois, deu a conhecer o MIX Fold 3, apresentando-o como uma sequela, cheia de atualizações e ainda mais fino. O evento de lançamento da Xiaomi teve lugar no Centro Nacional de Convenções da China.

O MIX Fold 3 mede apenas 5,26 mm, quando está desdobrado, e 10,89 mm quando dobrado. Para reduzir o tamanho do smartphone, os engenheiros da Xiaomi reformularam a estrutura da motherboard, empilhando-a verticalmente.

Além disso, desenvolveram uma dobradiça totalmente nova: apesar dos 198 componentes, ocupa menos 17% espaço interno, e suporta uma abertura de 45° a 135°. Esta novidade tem uma estrutura de 14 micro dobradiças, que se encaixam no ecrã principal dobrável, por forma a assegurar maior durabilidade. Mais ainda, chega com um mecanismo rotativo de aço de cerâmica de carbono.

O MIX Fold 3 tem dois ecrãs OLED E6: o ecrã principal LTPO de 8,03 polegadas tem uma resolução de 1.960 x 2.160 píxeis e uma taxa de atualização variável de 120 Hz. Este possui vidro ultra fino e oferece suporte a HDR10+ e Dolby Vision. Por sua vez, o ecrã OLED LTPO exterior de 6,56 polegadas está coberto com Gorilla Glass Victus 2 e proporciona um brilho máximo de 2.560 nits no modo automático.

A Xiaomi decidiu equipar este novo Mix Fold 3 com um sistema de quatro câmaras com óticas Leica. Primeiro, uma câmara principal, Sony IMX800 de 50MP (equivalente a 23mm), com OIS; depois, um módulo ultra grande angular de 12MP (equivalente a 15mm).

Os disparos com zoom são executados por uma teleobjetiva de 10 MP (75 mm) com zoom de 3x e um módulo periscópio de 10 MP (115 mm) que permite um zoom ótico de 5x. Ambos os módulos de telefoto possuem OIS.

O Mix Fold 3 está equipado com um processador Snapdragon 8 Gen 2 com até 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Comparativamente ao seu antecessor, o Mix Fold 3 ganha uma bateria maior, de 4.800 mAh, com o mesmo carregamento com fio de 67 W, mas com carregamento sem fio adicional de 50 W. O software é assegurado pelo MIUI 14 baseado no Android 13.

O Xiaomi Mix Fold 3 está disponível em versões de vidro e fibra composta. De ressalvar que o preço não varia consoante o material escolhido.

As pré-encomendas estão abertas a partir de hoje, na China, e as vendas oficiais estão programadas para começar no dia 16 de agosto. Contudo, não foi mencionado qualquer detalhe sobre a disponibilidade nos mercados internacionais.

O preço-base para este Xiaomi Mix Fold 3, com 12/256 GB de RAM/armazenamento, é de 8,999 yuan (cerca de 1130 euros à taxa de câmbio atual).