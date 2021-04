Spotify anuncia um aumento de preços nos seus serviços na Europa

Os preços do Spotify estão a aumentar na Europa e os utilizadores já mostram a sua insatisfação. O serviço de streaming de música está a lançar novidades e uma delas é mesmo o custo que a modalidade Premium vai passar a custar.

O Spotify nos últimos tempos tem aumentado a sua oferta para países onde o custo é inferior ao que normalmente praticado no resto do mundo. Com isso, a empresa tem angariado mais utilizadores a pagar o modelo Premium. Contudo, se nuns sítios do planeta os preços são mais em conta, noutros, vai subir.

Spotify aumenta os preços dos serviços

A empresa sueca líder nas plataformas de streaming de música está a preparar algumas novidades na sua interface, um dispositivo dedicado aos automóveis e um ataque ao renovado mercado dos Podcasts. No entanto, estas novidades trazem um custo associado.

A empresa agora fez saber, através de uma comunicação aos seus utilizadores o seguinte:

Olá, A partir de 30 de abril de 2021, vamos aumentar o preço do Premium Família para podermos continuar a oferecer-te novos conteúdos e funcionalidades para aproveitares individualmente ou em família*. O preço do Premium Família vai passar de 10.99 EUR/mês para 11.99 EUR/mês. Como já subscreves o Premium Família, oferecemos-te um mês adicional ao preço atual**. Isto significa que o novo preço só entra em vigor na data de pagamento de junho. Obrigado por seres fã do Premium. – A equipa Spotify *Esta alteração é feita de acordo com os Termos e Condições de Utilização do Spotify. **Se estiveres a usufruir do período experimental, oferecemos-te 1 mês ao preço atual de 10.99 EUR quando este terminar e só depois aumentamos o preço da subscrição para 11.99 EUR.

Portanto, quem tem o pacote Premium Família vai sofrer um aumento de 12 euros anuais. Segundo outras fontes, os aumentos não se ficam por aqui. Isto é, no Reino Unido o aumento irá acontecer também no pacote Estudantes.

De acordo, com o site Android Police, para estudantes, o preço subirá de £ 4,99 para £ 5,99. Para pessoas individuais, o preço (provavelmente) também aumentará £ 1, de £ 9,99 para £ 10,99. Se estes aumentos se repercutirem em Portugal, cada utilizador do plano Premium, que atualmente paga 6,99 €, irá pagar 7,99 €, o plano Duo passará de 8,99 € para os 9,99 € e plano Estudante passa dos 3,49 € para os 4,49 €.

