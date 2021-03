É indiscutível a importância do Spotify no mundo do streaming de música. Este é o serviço mais usado, deixando a concorrência direta a uma distância confortável. Com apps e serviços disponíveis na maioria das plataformas, tem tentado adaptar-se às necessidades dos utilizadores.

A mais recente mudança chegou agora e dedica-se às versões de desktop e web. O Spotify mudou a interface das suas apps e estas ficaram mais simples e muito mais intuitivas. Quem usa este serviço vai notar de imediato a mudança.

Uma interface focada no utilizador

A grande aposta do Spotify para esta mudança parece ser mesmo a usabilidade. O serviço quis dar aos utilizadores uma forma mais simples de ser usado, em especial nos computadores e na Internet. Depois de uma renovação das interfaces moveis, chega a vez dos ecrãs maiores.

A mudança surge de imediato no ecrã principal do Spotify, onde está presente mais informação do utilizador e das suas preferências. As recomendações e os podcasts recebem aqui uma atenção especial e estão presentes desde o primeiro momento.

Playlists ganham importância no streaming

Outra área onde existem melhorias é na criação das playlists no Spotify. Estas podem ser geridas de forma mais simples e intuitiva. Em especial a parte de adicionar novas músicas está mais facilitada. Agora é possível arrastar o que quisermos para estas listas.

A presença de uma caixa de pesquisa nesta área facilita também o processo de encontrar o que queremos ouvir. Conte ainda com uma personalização maior, com a possibilidade de carregar imagens para as capas e até a colocação de notas e descrições.

anterior próxima

É simples poupar Internet

Por fim, e para dar aos utilizadores a possibilidade de pouparem dados, estas versões de desktop recebem uma novidade importante. A partir de agora podemos finalmente descarregar músicas para o PC, para serem usadas em modo offline. Esta funcionalidade está limitada às contas Premium.

O Spotify começou já a disponibilizar a novidade para as versões Windows e Mac, bem como para os que acedem via browser. É por isso hora de atualizar e ver tudo o que de novo existe para este excelente serviço de streaming, cada vez mais usado na Internet.