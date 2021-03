O processador Apple Silicon M1 supera o Intel Core i7 de 11.ª geração

Nota-se algum nervosismo no mercado dos SoCs. Depois da Apple ter lançado ano passado o seu processador M1, da coleção Apple Silicon, a Intel ficou numa posição desconfortável enquanto líder de mercado neste segmento. Aliás, a empresa reagiu mesmo com uma campanha de marketing onde o alvo da ironia foram as máquinas da empresa de Cupertino. Contudo, os benchmarks continuam a fazer estragos, ao revelar que o processador M1 supera o Intel Core i7 de 11.ª geração.

Este chip da Apple, contudo, dificilmente conseguirá ombrear com campeão Intel Core i9.

Apple Silicon melhor que todos os Ryzen

A Apple, segundo os rumores, tem já uma evolução do seu Apple Silicon M1. A empresa equipou a linha do MacBook Air, MackBook Pro e Mac mini com este processador e esperam-se agora que mais equipamentos, como o iMac, sejam igualmente beneficiados com tal tecnologia.

Por outro lado, a cada alteração de processador, a Intel, que equipava todas as linhas de computadores da Apple, começa a perder um mercado importante. A empresa de Cupertino referiu que a sua intenção era ter um SoC mais poderoso, com menor consumo de energia e com uma arquitetura moderna. Para isso, usou a arquitetura ARM.

Assim, o Apple M1 superou o Intel Core i7-11700K e todos os processadores Ryzen 5000 no teste PassMark de thread único, colocando-o em segundo lugar no ranking de CPU. Com 3.550 pontos no teste de thread único do PassMark, o chip da Apple é cerca de 0,2% mais rápido que o Intel Core i7-11700K e 1,3% mais rápido que o processador Ryzen 5000 de melhor classificação (Ryzen 7 5800X).

Um aspeto importante a ser observado é o baixo número de amostras para o Core i7-11700K. À medida que mais resultados de i7-11700K são enviados, a diferença de resultados entre este processador e o Apple M1 pode diminuir.

Além disso, assim que a Intel lançar atualizações da BIOS para motherboards compatíveis com o Rocket Lake, a pontuação do Core i7-11700K também deverá aumentar.

Apesar do seu incrível desempenho em testes de thread único, o Apple M1 fica aquém em cargas de trabalho multi-thread. Com uma pontuação de 14.951 no benchmark multi-threaded, o Apple M1 oferece quase o mesmo desempenho que o Ryzen 7 2700 PRO. Quanto ao Intel Core i7-11700K, o chip Intel é 73% mais rápida que o processador da Apple.

Apple tem ainda muito caminho a percorrer. E a Intel?

Com base no processo de fabrico de 5nm da TSMC, o Apple M1 vem com clock de 3,2 GHz e com um TDP de 15W. O chip M1 apresenta uma arquitetura híbrida com quatro núcleos “Firestorm” de alto desempenho e quatro núcleos “Icestorm” de alta eficiência sem tecnologia de hyperthreading.

Em resumo, o desempenho multi-thread pode não impressionar a todos, mas ficar no mesmo nível dos principais processadores de desktop em cargas de trabalho de thread único é bastante impressionante para um chip de 15W.

Talvez seja possível a Apple alcançar o primeiro lugar ocupado pela Intel assim que lançar o suposto chip Apple M1X.

