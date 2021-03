Intel goza com a Apple e mostra que PCs são superiores aos MacBooks [vídeo]

Definitivamente a Intel está empenhada em mostrar o seu poder face aos equipamentos da Apple. Já não é a primeira vez que a fabricante troça da rival e faz pouco dos seus produtos.

Agora a mais recente investida é a Intel a gozar com a marca da maçã ao mostrar que os PCs são melhores do que os MacBooks.

Foi no início de fevereiro que a Intel começou a querer mostrar que os seus produtos eram superiores aos da Apple. Primeiro a fabricante disse que o seu processador Core i7-1185G7 era até seis vezes mais rápido do que o Apple M1. Além disso, também mostrou aquilo que os utilizadores não poderiam fazer num Mac com M1.

Assim, a fabricante deu o pontapé de saída para mais algumas comparações que agora começam a surgir.

Intel goza com a Apple e mostra que PCs são melhores do MacBooks

A Intel publicou no seu canal oficial do YouTube alguns vídeos curtos onde compara os PCs com processador Intel aos MacBooks. Tal como seria de prever, a conclusão é que os PCs são superiores aos computadores da Apple.

O anúncio contou com a participação do ator Justin Long, o mesmo que já trabalhou em campanhas para a Apple. O ator denomina-se nos vídeos como sendo um utilizador comum que compara as capacidades de um PC e de um MacBook.

Um dos pontos enfatizados é a variedade de cores e de design dos PCs, enquanto que os MacBooks são ‘sempre o mesmo’.

Num outro vídeo, o ator manipula um PC e mostra como é fácil torná-lo num tablet. Por sua vez, no caso da Apple, temos que ter um MacBook, mais um iPad e todos os outros acessórios.

A Intel mostra também a versatilidade dos ecrãs touch screen dos PCs quando comparados com a oferta dos Macs.

A fabricante vai ainda mais longe e mostra que é possível ligar três monitores num PC baseado em Intel, enquanto que nos MacBooks apenas é possível ligar um.

Por fim, o segmento dos jogos é igualmente um tema abordado. O ator mostra que um verdadeiro gamer usa PC, onde os jogos mais modernos podem ser jogados. Já para o MacBook não há um interesse dos jogadores.

Para já ainda não há reações da Apple a estas provocações subtis por parte da Intel.

PC ou Mac: Qual a vossa escolha?