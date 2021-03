O mercado de smartphones nunca teve tanta oferta como nos dias que correm. E as marcas chinesas têm uma presença forte, com máquinas potentes, modernas e equipadas com toda a tecnologia de ponta.

De acordo com um especialista, as marcas chinesas Xiaomi, OPPO e Vivo devem entregar 566 milhões de smartphones durante este ano de 2021.

A quantidade de diferentes marcas a produzirem smartphones tem crescido significativamente ao longo dos anos. E são sobretudo as marcas chinesas que contribuem para o aumento da variedade neste mercado, quer ao nível de performance, mas também dos preços praticados.

Destas marcas, algumas destacam-se mais do que outras e, sem dúvida que a Xiaomi é das mais conhecidas, respeitadas e, claro está, das que mais vende.

Xiaomi, OPPO e Vivo devem entregar 566 milhões de smartphones em 2021

De acordo com Handel Jones, CEO da IBS, empresa norte-americana de consultoria em estratégia da indústria eletrónica, a Xiaomi, OPPO e Vivo têm planos para entregar cerca de 566 milhões de smartphones em 2021. As declarações foram feitas no fórum SEMICON CHINA.

Como comparação, esse montante era de 362 milhões no ano de 2020. Portanto, é claro o crescimento e a forte competitividade que as fabricantes chinesas de telefones têm atualmente no mercado global deste segmento.

Este crescimento também é estimado por outros especialistas, sendo que apenas no 1º trimestre de 2021 é aguardado um aumento de 50% na venda de smartphones.

Além disso, Jones diz ainda que as comunicações sem fios em smartphones 5G representam cerca de 40% do consumo dos semicondutores. Por sua vez, a IDC havia também previsto que a venda de smartphones 5G aumentaria neste ano, podendo chegar a 550 milhões de unidades.

Todas estas expetativas são importantes para a recuperação do mercado. A pandemia obrigou muitas fábricas a fechar completamente a sua atividade, o que teve um impacto significativo nas quebras sofridas no mercado dos dispositivos móveis e de outros equipamentos.