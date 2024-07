Marinha alemã ainda utiliza disquetes de 8 polegadas em quatro navios de guerra

A Marinha alemã trabalha na modernização das suas fragatas F123 da classe Brandenburg, o que significa acabar com a sua dependência de disquetes de 8 polegadas. Para resolver, o governo quer criar emuladores!

Disquetes nascidas em 1971 são usadas em navios de guerra

As fragatas F123 usam disquetes para os seus sistemas de aquisição de dados a bordo (DAQ), como referiu o Tom's Hardware na quinta-feira.

Augen geradeaus!, um blogue alemão sobre política de defesa e segurança do jornalista Thomas Wiegold, refere que os DAQ são importantes para controlar as fragatas, incluindo a produção de energia, "porque os parâmetros de funcionamento têm de ser registados", segundo uma tradução do Google. Os navios são especializados na guerra antissubmarina e na defesa aérea.

No início deste mês, o Augen geradeaus! detetou um concurso público publicado a 21 de junho pelo Gabinete Federal de Equipamento, Tecnologia da Informação e Apoio em Serviço da Bundeswehr (BAAINBw) para modernizar as quatro fragatas F123 da Marinha alemã. Os navios entraram em serviço de outubro de 1994 a dezembro de 1996.

Segundo a agência noticiosa alemã Heise, o uso continuado de disquetes de 8 polegadas, apesar de existirem alternativas modernas há anos, "tem a ver com o facto de os sistemas estabelecidos serem considerados mais fiáveis".

Em vez de renovar todo o DAQ, o governo planeia desenvolver e integrar um sistema de emulação a bordo para substituir as disquetes. Isto difere da abordagem adotada pela Força Aérea dos EUA. Em 2019, o ramo militar dos EUA substituiu as disquetes de 8 polegadas para armazenamento de dados utilizados para operar a sua rede de comando, controlo e comunicações de mísseis balísticos intercontinentais por SSD.

A BAAINBw contratou a Saab para atualizações do F123. Em julho de 2021, a Saab anunciou ter ganho um contrato para "entregar e integrar novos radares navais e diretores de controlo de fogo para e nos" F123s da Marinha alemã, com o trabalho envolvendo "um novo sistema de gestão de combate a fim de rever completamente o sistema atualmente em uso no F123, permitindo uma integração de baixo risco dos novos radares navais e capacidades de controlo de fogo.

A empresa sueca disse que o negócio valia cerca de 4,6 mil milhões de coroas suecas (cerca de 4 mil milhões de euros).

De acordo com o concurso da BAAINBw, a substituição das disquetes deverá ter início a 1 de outubro e terminar a 31 de julho de 2025. As fragatas F123 devem permanecer em serviço até que as F126 estejam disponíveis, o que se espera que aconteça entre 2028 e 2031.

Mais pormenores, como a forma exata como a Saab irá substituir as disquetes, são confidenciais. Tal como referido pelo Tom's Hardware, existem várias opções para a emulação de disquetes, tais como dispositivos de marcas como a Gotek, que são populares entre os entusiastas.

