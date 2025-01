OpenAI traz o modo Live Camera do ChatGPT para a UE: o chatbot já pode “ver”

Em breve, o ChatGPT poderá usar a câmara do nosso dispositivo para observar o ambiente à nossa volta, oferecendo-nos uma experiência mais imersiva, algo semelhante ao que vimos no filme "Her", embora numa escala diferente. Este modo foi inicialmente lançado nos Estados Unidos e está finalmente a ser implementado na União Europeia.

Live Camera do ChatGPT está finalmente a chegar à Europa

"Vejo que estás a usar um hoodie". Esta foi parte de uma conversa que o ChatGPT teve com um colaborador da OpenAI há cerca de oito meses. A empresa de inteligência artificial liderada por Sam Altman estava a apresentar o seu novo modelo GPT-4o e a mostrar como poderia melhorar o seu famoso chatbot.

Esta novidade, conhecida como "Live Camera", complementa o modo avançado de voz do ChatGPT, representando uma combinação de tecnologias bastante promissora. Noutras demonstrações partilhadas pela empresa, vimos o chatbot a interagir com um cão chamado Bowser e tinha emoções bastante realistas.

Esta ferramenta também pode ser especialmente útil para pessoas com deficiência visual, uma vez que o modo de visão pode identificar objetos e descrever naturalmente o que está à frente da câmara. A tecnologia subjacente, o GPT-4o, também impulsiona a aplicação Be My Eyes.

É importante notar que esta funcionalidade, que está atualmente a ser lançada, permite-nos partilhar o que está no nosso ecrã com o ChatGPT. Assim, o modelo pode ajudar-nos a resolver problemas matemáticos, como vimos em vídeos partilhados pela OpenAI no ano passado durante o anúncio inicial desta ferramenta.

Agora que conhece todo o potencial do mais recente ChatGPT, a questão é como pode começar a usá-lo. Primeiro, é necessário ter em mente que esta funcionalidade é paga e está disponível para utilizadores do ChatGPT Plus e do ChatGPT Pro.

Cumprindo este requisito, apenas precisa de garantir que a aplicação está atualizada. Abra a aplicação e clique no botão no canto inferior direito para ativar o modo de voz avançado. Em seguida, clique no botão da câmara no canto inferior esquerdo.

O ChatGPT irá lembrá-lo que esta é uma funcionalidade beta e pode solicitar permissão para aceder à sua câmara. Se concordar, aceite e pode começar a interagir com esta versão mais avançada do chatbot. Para partilhar o ecrã em tempo real, clique nos três pontos e selecione a opção correspondente.

É importante ter em mente que a subscrição do ChatGPT Plus não oferece acesso ilimitado a estas funcionalidades. Portanto, deve ajustar-se aos limites diários estabelecidos pela OpenAI.

