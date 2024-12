Japão pretende produzir energia para 20 reatores nucleares através de células solares

O Japão planeia gerar cerca de 20 gigawatts de eletricidade, o equivalente à produção de 20 reatores nucleares, através de células solares de perovskite finas e dobráveis (PSC) em 2040.

A visão estratégica do Japão para as células solares de perovskite

O Ministério da Indústria do Japão revelou um esboço do plano energético do país no passado mês de dezembro, onde as células solares de perovskite da próxima geração estavam destacadas como fundamentais para expandir as energias renováveis e atingir emissões líquidas 0 até 2050.

Ao tirar partido da sua posição de segundo maior produtor mundial de iodo, que é crucial para a produção de células de perovskite, o Japão pretende estabelecer uma cadeia de abastecimento independente. Esta medida estratégica reforçará a segurança económica do país e reduzirá a dependência de fornecedores internacionais.

O governo também se comprometeu a apoiar as empresas japonesas na produção de módulos solares de perovskite - isto contraria o domínio das empresas europeias e chinesas na cadeia de abastecimento de perovskite.

Em 2004, as empresas japonesas produziram quase 50% das células solares do mundo. Atualmente, este número é inferior a 1, devido à concorrência agressiva das fabricantes chinesas, ao aumento dos custos e à mudança de orientação.

A escassez de espaço para parques solares de grande escala veio trazer a necessidade de abordagens inovadoras às instalações solares. As células de perovskite, conhecidas pela sua leveza e flexibilidade, são cada vez mais consideradas soluções. Podem ser integradas em várias superfícies, incluindo topos de edifícios, janelas e tetos de veículos.

Qual o crescimento previsto?

Após o desastre nuclear de 2011, o Japão aumentou rapidamente as suas instalações de painéis solares, com a energia solar a representar agora quase 10% da produção de energia do país em abril de 2024. Este valor é superior aos 1,9% registados em 2014.

O atual programa energético do Japão deverá aumentar a quota das energias renováveis de 22,9% no ano fiscal de 2023 para 36%-38% até 2030. Com a adoção generalizada prevista das células solares de perovskite, os objetivos para 2040 são ainda mais ambiciosos.

Embora a comercialização total por empresas como a Sekisui Chemical Co. esteja prevista para a década de 2030, as projeções de custos do ministério para os módulos solares de perovskite são promissoras: JPY 20/W em 2025, JPY 14/W em 2030 e JPY 10/W em 2040. Apesar de desafios como a durabilidade limitada e os elevados custos iniciais, estes valores representam marcos fundamentais para a acessibilidade económica e a utilização generalizada.

Leia também: