Land Aircraft Carrier: estreia internacional do “porta-aviões terrestre” da XPENG

A XPENG AEROHT estreou internacionalmente o seu Land Aircraft Carrier durante o CES 2025, no início de janeiro. Com mais de 3OOO pedidos de intenção já recebidos, esta inovação revolucionária está pronta para se tornar o primeiro carro voador modular produzido em massa do mundo. As entregas estão previstas para 2026.

Em novembro, contávamos-lhe que o Land Aircraft Carrier levantava voo na China, conferindo novas asas ao futuro da mobilidade urbana. Na altura, a XPENG AEROHT apresentou o seu carro voador, no Airshow China, uma das maiores exposições aeronáuticas do mundo, realizado em Zhuhai.

O chamado, também, "porta-aviões terrestre" marca um salto transformador na mobilidade avançada, integrando viagens terrestres e aéreas num único pacote versátil.

Além disso, estabelece uma nova referência para soluções inovadoras e adaptáveis, respondendo aos principais desafios dos atuais sistemas de transporte, tanto para aplicações individuais como para serviços públicos.

Destaque para o seu design modular, que se separa num módulo terrestre para conduzir e num módulo aéreo para voar, permitindo aos utilizadores passear em diversos cenários e chegar a destinos de formas totalmente novas.

Desde a nossa aparição no CES 2024, o ano passado, transformámos o sonho dos carros voadores numa realidade tangível. A estreia internacional do Land Aircraft Carrier mostra a nossa capacidade de transformar a visão em ação. Com mais de 3OOO encomendas, estamos definitivamente na vanguarda da revolução da mobilidade avançada.

Disse Tan Wang, cofundador da XPENG AEROHT.

No último ano, o Land Aircraft Carrier alcançou marcos significativos, incluindo a aceitação do seu pedido de certificado de tipo - um passo crucial para a aprovação regulamentar - e a sua primeira demonstração pública de voo tripulado.

Estas conquistas realçam a prontidão do veículo para a comercialização e sublinham o compromisso da XPENG AEROHT com a segurança, o desempenho e a fiabilidade.

XPENG AEROHT aposta nos carros voadores modulares

A XPENG AEROHT, a maior empresa de carros voadores da Ásia e uma parte integrante do ecossistema da XPENG Motors, tem testemunhado um rápido desenvolvimento, refletindo o potencial dos voos de baixa altitude.

Em 2024, a empresa garantiu 150 milhões de dólares em financiamento e começou a construir a primeira instalação de produção em massa do mundo para carros voadores modulares, em Guangzhou, na China.

Com aproximadamente 180 mil metros quadrados, esta instalação de última geração produzirá até 10 mil módulos aéreos anualmente.

Para cumprir a sua missão, a XPENG AEROHT desenvolveu uma estratégia de produtos baseada em três fases:

Fase 1 - Carro voador modular "porta—aviões terrestre": Tornar o voo pessoal acessível, simplificando os processos operacionais e melhorando a experiência do utilizador. Explora novas possibilidades para a mobilidade futura e serve como uma ferramenta valiosa para os serviços públicos.

- Carro voador modular "porta—aviões terrestre": Tornar o voo pessoal acessível, simplificando os processos operacionais e melhorando a experiência do utilizador. Explora novas possibilidades para a mobilidade futura e serve como uma ferramenta valiosa para os serviços públicos. Fase 2 - Carro Voador de Alta Velocidade e Longo Alcance: Abordar cenários típicos de transporte aéreo e colaborar com as autoridades públicas, reguladores e outras partes interessadas para desenvolver uma rede integrada de mobilidade aérea urbana.

- Carro Voador de Alta Velocidade e Longo Alcance: Abordar cenários típicos de transporte aéreo e colaborar com as autoridades públicas, reguladores e outras partes interessadas para desenvolver uma rede integrada de mobilidade aérea urbana. Fase 3 - Veículo voador eVTOL: Permitir sistemas de transporte urbano integrado terra—ar, porta—a—porta, sem descontinuidades.

Paralelamente à Fase 1, a XPENG AEROHT está a avançar no desenvolvimento de partes da Fase 2 e da Fase 3.

Como parte da segunda fase, um carro voador de seis lugares, com o nome de código interno X5, alcançou marcos significativos, incluindo testes de pairar, e a aquisição de uma licença de voo especial.

Nas palavras de Tan Wang, "o Land Aircraft Carrier representa apenas o início da jornada da XPENG AEROHT para redefinir a mobilidade".

À medida que continuamos a inovar e a ultrapassar os limites do que é possível, a XPENG AEROHT está empenhada em liderar a revolução da mobilidade a baixa altitude, tornando o sonho dos carros voadores uma realidade para as pessoas em todo o mundo.

Descubra mais detalhes sobre o Land Aircraft Carrier aqui.