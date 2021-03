A Google está a desenvolver o Android 12 de forma acelerada. A mais recente versão chegou esta semana e trouxe muitas novidades e a melhoria, que preparam o lançamento esperado para o final do verão.

Com a versão Developer Preview a ser avaliada e testada, surgem agora algumas opções que não estão acessíveis. A mais recente descoberta revelou que a Google prepara um modo especial para melhorar a utilização do Android em tablets e smartphones de ecrãs grandes.

Mais uma novidade do Android 12

O Android 12 está já em testes, ainda que apenas para um grupo restrito de smartphones. A Google prepara a nova versão do seu sistema para smartphones, dando-lhe as novidades que já são conhecidas, melhorando-as e tornando-as perfeitas.

Apesar de ser um sistema já maduro e adaptado a qualquer smartphone, a sua utilização em tablets está longe de ser a melhor. A interface está muito adaptada aos ecrãs menores e tudo orientado a estes dispositivos. A mudança esperada pode estar a chegar e será já nesta nova versão.

Google prepara-o para ser usado nos tablets

A Developer Preview 2, que surgiu esta semana, traz uma novidade escondida. O Pixel Launcher tem agora um modo de gerir o acesso às aplicações. Este aplica-se aos tablet e aos smartphones com ecrãs maiores, como os dobráveis.

Quem revelou esta novidade foi o bem conhecido utilizador do Twiter Mishaal Rahman. Nas publicações feitas, revelou que o Android 12 tem uma barra de tarefas escondida no canto inferior do ecrã. Esta está fixa nesta posição e simplifica a mudança entre apps do sistema.

Em breve nos smartphones para os melhorar

Supostamente, a nova barra só é ativada quando o Android 12 é usada nestes ecrãs de dimensões maiores. No caso dos tablets será algo nativo, bem como nos smartphones dobráveis, que se sabe a Google está também a preparar e que várias marcas já têm no mercado.

Não se sabe se esta novidade vai chegar à versão final do Android 12, mas a verdade é que está agora em testes. A Google vai continuar a investir no seu sistema para o apresentar em breve e dar aos utilizadores o melhor para os seus smartphones.