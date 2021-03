O Chrome é uma das peças fundamentais de todo o ecossistema da Google. Este browser reúne muitas as novidades e das melhorias que a gigante das pesquisas tem preparado para os utilizadores e para a Internet.

A mais recente novidade traz algo que muitos esperavam há já muitos anos. O Chrome consegue finalmente trazer para os utilizadores o acesso a legendas automáticas, podendo ser usado em vídeos ou áudio.

Legendas é a novidade do Chrome

Esta é uma novidade que a Google tem trabalhado há algum tempo, mas em várias áreas. A gigante das pesquisas tem já no Android um mecanismo que consegue transpor para texto todo o áudio que for captado. Este está a ser alargado e trazido para os smartphones Pixel.

Agora a Google dá mais um passo importante nesta área e traz a mesma capacidade para o Chrome. O browser mais usado na Internet pode agora converter para texto todo o áudio que estiver a passar nas páginas que estão a ser visitadas.

Google quer ajudar a entender os vídeos

Esta novidade chega com a versão 89 do Chrome e está disponível para Windows, macOS e Linux. Por agora as legendas do Chrome têm uma limitação importante. Apenas consegue captar e converter para texto áudio que esteja em Inglês.

Pode ser já testado por todos, desde que tenham esta versão do browser. Basta aceder às definições do Chrome e aceder à área de Acessibilidade. Aí encontram a opção Legendas instantâneas, que devem ativar.

Como ativar esta novidade no browser

Para testar esta novidade, só precisam de carregar um vídeo ou um áudio, desde que esteja em Inglês. As legendas aparecem de forma automática, com o áudio a ser convertido para texto, numa caixa apresentada na zona inferior do browser.

Esta era já uma novidade que estava em testes na versão Canary do Chrome. A Google promoveu-a agora para a versão estável e pode ser usada já por todos, de forma completamente transparente. Espera-se que seja desenvolvido e que receba outros idiomas, em especial o português.