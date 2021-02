Intel diz que o seu Core i7-1185G7 é até seis vezes mais rápido do que o Apple M1

A corrida pelo melhor hardware do mercado, e que possa servir o consumidor em todas as suas necessidades, está cada vez mais renhida. As marcas, como a Intel, têm apostado forte neste segmento e nunca antes se viu uma concorrência tão poderosa.

Nesse sentido, a Intel revelou agora testes de benchmark com o Core i7-1185G7 onde revela que o seu processador consegue ser até seis vezes mais rápido do que o M1 da Apple nalguns aspetos.

Apesar de a Intel dominar em vários segmentos do mercado, a verdade é que tem perdido alguma força para acompanhar o ritmo da concorrência. A par disso, a Apple tem apostado significativamente no segmento de componentes, quer para os seus smartphones quer também para os seus computadores.

Nesse sentido, o processador M1 da marca de Cupertino tem surpreendido na medida em que se mostra como um componente muito potente, capaz de fazer tremer a liderança de outras marcas. Mas a Intel não vai nessa cantiga e agora revelou um teste onde se mostra melhor do que a rival.

Intel Core i7-1185G7 é seis vezes mais rápido do que o Apple M1

A Intel revelou resultados de benchmark onde é comparada a performance do seu processador Core i7-1185G7 com o M1 da Apple. E os resultados, realizados em diferentes plataformas e situações, mostram que o chip da Intel consegue ser superior ao M1 nalguns pontos.

Por exemplo, num dos resultados, a Intel diz que o seu i7-1185G7 é seis vezes mais rápido do que o M1 nas ferramentas de Inteligência Artificial da Topaz Labs e Adobe Premiere, funções do Photoshop e Lightroom.

Já no desempenho de produtividade, a Intel evitou os testes típicos e utilizou o WebXPRT 3 da Principled Technologies. A fabricante afirma que, em geral, o seu processador de 11º geração é 30% mais rápido no Chrome e em todas as tarefas do Office do que o M1 da Apple.

Jogos e bateria também foram comparados

Para além de outros pontos, a Intel fez questão de também analisar e comparar o desempenho em vários jogos. Neste segmento, a fabricante incluiu os jogos que são e que não são suportados no MacOS. Pode ver os resultados na imagem seguinte.

Outro aspeto prende-se com a vida da bateria. No entanto a informação da Intel mostra o resultado que a Apple refere e o resultados real, como se a fabricante acusasse a rival de mentir.

Assim, segundo a Apple, a bateria do MacBook Air com o M1 resiste entre 15h a 18 horas, mediante a atividade. Mas. de acordo com a Intel, o computador da rival aguenta 10 horas e 12 minutos, enquanto que o Acer Swift 5 com o Intel Core i7-1165G7 consegue estar ligado por 10 horas e 6 minutos.

Os testes foram realizados num sistema próprio para o efeito, uma whitebox, com 16GB de RAM e gráficos integrados. Salientamos que, como será natural, os testes internos da fabricante não são tão confiáveis como os realizados por terceiros.