Pplware Classics…

Problema de Expressão – Clã

Os Clã são um grupo musical português formado por Fernando Gonçalves, Hélder Gonçalves, Manuela Azevedo, Miguel Ferreira, Pedro Biscaia e Pedro Rito em 1992.

1992-1995

Os Clã formaram-se em Novembro de 1992 pela mão de Hélder Gonçalves (baixo piccolo e voz) que convoca, para dar corpo ao seu projeto, Miguel Ferreira (teclados e voz), Pedro Biscaia (teclados), Pedro Rito (baixo), Fernando Gonçalves (bateria) e Manuela Azevedo (voz). Passaram o ano seguinte a ensaiar e a preparar canções.

Em 1994 começaram com as apresentações ao vivo e em 1995 assinaram um contrato discográfico com a EMI-Valentim de Carvalho iniciando nesse mesmo ano as gravações do seu disco de estreia.

1996-2000

O álbum de estreia, “LusoQUALQUERcoisa”, é editado no dia 14 de fevereiro de 1996, contando o alinhamento deste primeiro trabalho com 13 canções originais e ainda versões de “Give Peace a Chance” de John Lennon e de “Donna Lee” de Charlie Parker. São extraídos desse álbum os singles “Pois É” e “Novas Babilónias”.

Em Abril de 1997 realizam no auditório da Antena 3 um espetáculo constituído por “versões acústicas” das canções do CD “LusoQUALQUERcoisa”. Neste concerto contam com a participação da cantora Maria João na interpretação de uma versão do tema “Pois É”.

O segundo álbum, “Kazoo”, é gravado rapidamente em três semanas durante 1997 e editado a 15 de setembro desse ano. De novo com a produção de Mário Barreiros e Carlos Tê (desta vez responsável por todas as letras), este trabalho apresenta doze novas canções e uma versão de “I’m Free” de Mick Jagger e Keith Richards. Deste álbum foram escolhidos os singles “GTI (Gentle, Tall & Intelligent)”, “Problema de Expressão” e “Sem Freio”. Com “Kazoo”, os Clã iniciam uma digressão de mais de dois anos, com mais de 100 espetáculos em Portugal, com direito de passagem por Macau e Brasil.

O projeto “Afinidades”, espetáculo encomendado pela Expo’98 e que conta com a participação de Sérgio Godinho, estreia em setembro de 1998. Em janeiro de 1999 é apresentado no Porto, em três noites esgotadas no teatro Rivoli.

Em 1999 participam no disco de homenagem aos Xutos & Pontapés – “XX Anos XX Bandas”, com a versão do tema “Conta-me Histórias”, escolhido como primeiro single desta coletânea.

2000-2004

“Lustro” é editado no dia 22 de maio de 2000. Este trabalho traz como novidade a colaboração de letristas como Sérgio Godinho, Manel Cruz (dos Ornatos Violeta) e do brasileiro Arnaldo Antunes bem como a continuação de Carlos Tê na maioria das letras. “Dançar na Corda Bamba”, o primeiro single extraído deste disco, é um grande sucesso deste disco. Se “Kazoo” havia confirmado a promessa “Lustro” garantiu o reconhecimento da banda por parte da crítica e do público. Em setembro do mesmo ano “O Sopro do Coração” é escolhido como segundo single do álbum.

Participam em “Ar de Rock – 20 anos depois”, disco de homenagem a Rui Veloso e ao disco “Ar de Rock”, com uma recriação do tema “Bairro do Oriente”.

No dia 4 de dezembro os Clã dão o seu primeiro concerto, em nome próprio, na Aula Magna que conta com a participação especial de Manuel Cruz, Nuno Rafael, Maria João & Mário Laginha e Adolfo Luxúria Canibal (dos Mão Morta).

Em dezembro, “Lustro” alcança o galardão de Disco de Ouro. “H2Omem”, com letra de Arnaldo Antunes, é lançado como terceiro single.

Participam em março de 2001 nos espetáculos “Come Together” de homenagem aos Beatles. “A Hard Days Night, “Lucy in the Sky With Diamonds” e “Everybody’s Got Something to Hide” são os temas interpretados pelos Clã.

No dia 13 de maio do mesmo ano deslocam-se a Cannes para participar no espetáculo que decorreu após a projeção oficial do filme “Vou para Casa” de Manoel de Oliveira.

O grupo participa na edição de 2001 do Festival de Vilar de Mouros.

No dia 30 de outubro é estreado no Teatro Rivoli, por ocasião do Porto 2001, o filme-concerto “Nosferatu” com banda sonora do grupo.

Em dezembro de 2001 é editado o álbum “Afinidades” gravado nos concertos de 1999 no Teatro Rivoli. O disco atinge rapidamente o galardão de disco de ouro.

O álbum “Lustro” é editado em França a 22 de janeiro de 2002, seguido de uma apresentação da banda na Sala “Le Divan du Monde”, em Paris, a convite da Associação Cap Magellan. A 27 de junho, os Clã apresentaram-se em Bordéus, inseridos na programação do Festival “Bordeaux Fête Le Vin” e no dia seguinte, na Sala Razzmatazz, em Barcelona.

Já em 2003, mais precisamente a 27 de fevereiro, o grupo apresentou em Lisboa, no Fórum Lisboa, o filme-concerto “Música Para Nosferatu”, perante uma sala esgotada!

Participam, entretanto, no disco “Irmão do Meio” de Sérgio Godinho, editado em abril, com uma nova versão de “Dancemos No Mundo”.

2004-2006

O disco “Rosa Carne” foi editado em 3 de maio de 2004. O primeiro single é o tema “Competência Para Amar” com letra de Carlos Tê. As músicas do disco são de Hélder Gonçalves que co-produziu o disco com Mário Barreiros e ainda assina a letra de “Pas de Deux”. As outras letras são de Carlos Tê, Sérgio Godinho, Arnaldo Antunes, Adolfo Luxúria Canibal, Regina Guimarães e John Ulhoa (elemento da banda brasileira Pato Fu).

No dia 26 de novembro o grupo apresenta o disco “Rosa Carne” no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, com a participação de Arnaldo Antunes e Paulo Furtado.

O CD-duplo “Vivo” é editado em outubro de 2005. O disco inclui gravações efetuadas nos concertos da Aula Magna (em 4 de dezembro de 2000), Hard Club (28 de fevereiro e 1 de março de 2001), Queima das Fitas do Porto (6 de abril de 2001) e Centro Cultural Olga Cadaval (26 de novembro de 2004). Foi lançada ainda uma edição limitada com DVD bónus com filmagens retiradas da videoteca “particular” do grupo.

O primeiro DVD do grupo intitulado “Gordo Segredo”, editado em outubro, inclui a gravação do concerto realizado no Grande Auditório do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

Em 2006 é editado o livro “Curioso Clã” com as letras do grupo e texto do jornalista Nuno Galopim. Neste ano o grupo atua em França, Brasil, Espanha e Macau. O grupo faz uma versão do tema “Tortura de Amor” do brasileiro Waldick Soriano para a compilação “Eu Não Sou Cachorro Mesmo”. Ainda em 2006 foi publicado pela Objecto Cardíaco o livro «As Letras como Poesia» de Vitorino Almeida Ventura, que versa sobre as letras de Carlos Tê para os primeiros três álbuns dos Clã, reeditado em 2009 pela Afrontamento.

2007-2009

O grupo regressa em 2007 com o álbum “Cintura”, com edição a 1 de outubro. O primeiro single é “Tira a Teima” com a colaboração de Paulo Furtado.

Dois anos após o lançamento de “Cintura”, e depois da digressão nacional, a banda apostou na internacionalização. Estiveram presentes no festival South by Southwest, no Texas. Também em 2009, o “Cintura” foi lançado em Espanha com uma adaptação da música “Sexto Andar” para espanhol: “Sexto Piso”. Nesse mesmo ano, o jornal espanhol El Mundo escreveu: “‘Cintura’ es un álbum luminoso, alegre, transmisor de buenas sensaciones desde los primeros acordes. Será el más declaradamente pop de un grupo que ya ha experimentado demasiadas sonoridades como para que sea encasillado en un estilo.”(…) Realizaram também em Espanha vários espetáculos. No final do ano, deram ainda 3 concertos em São Paulo, no SESC Pompeia, com convidados especiais: Zeca Baleiro, Arnaldo Antunes e Fernanda Takai e John Ulhoa (dos Pato Fu). Estes espetáculos surgiram na sequência da edição da coletânea “Catalogue Raisonné”, lançada no Brasil a 16 de junho de 2009.

2011

Os Clã voltam aos discos e aos concertos com um projeto dedicado aos mais novos: Disco Voador.

O Disco Voador foi considerado o 2º melhor álbum nacional do ano pela revista Blitz.

2014-2015

Em 2014 editam o álbum Corrente. A digressão respetiva terminou com um concerto na passagem de ano 2015-2016 em Coimbra.

É lançado a compilação “O melhor dos Clã”.

