Todas as suas músicas irão desaparecer do Google Play Music no dia 24 de fevereiro

A Google ano passado revelou os planos para o seu serviço de alojamento de música, Google Play Music. Conforme foi dado a saber, este serviço desaparecerá definitivamente no próximo 24 de fevereiro. Assim, todas as suas músicas irão também desaparecer.

Se tem os seus temas, álbuns e áudios lá guardados, faça já o download dos mesmos, ou serão apagados para sempre.

Google irá encerrar o Google Play Music

A empresa deu até ao dia 24 de fevereiro para os utilizadores tratarem das mudanças. Nesse sentido, os utilizadores poderão ter acesso aos dois serviços, Play Music e YouTube Music para fazerem a passagem.

Muitas pessoas usavam este serviço para alojar as suas preferências musicais. O Google Play Music permitiu o upload de até 50.000 músicas para a cloud. No entanto, a Google já deixou alternativa e permite o upload até 100.000 ficheiros no YouTube Music.

Como será feita a passagem para o novo serviço?

Estão disponíveis aplicações YouTube Music, quer para Android, quer para iOS. Aliás, a app no sistema operativo da Google vem pré-instalada em todos os smartphones Android 9 e seguintes. Assim, os utilizadores do Google Play Music podem continuar a importar o seu conteúdo.

Não houve pressa, é claro: a gigante da Internet deu tempo mais do que suficiente para que todos os utilizadores do Google Play Music migrassem ou exportassem as suas músicas.

Desde maio passado, foram disponibilizados recursos e, claro, alertas na conta associada sobre o fim do serviço. Contudo, o tempo é impiedoso, goste ou não, o prazo está a chegar ao fim.

Na verdade, o Google Play Music deixou de funcionar em outubro passado, mas a empresa manteve todos os dados nos seus servidores para que os mais atrasados ​​tivessem a oportunidade de retirar a sua coleção de músicas.

Então, a Google sugere o seguinte:

