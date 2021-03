PUBG Mobile já tem mais de mil milhões de downloads para Android e iOS

Há cada vez mais jogos interessantes e extremamente interessantes para dispositivos móveis. No entanto alguns destacam-se no meio de milhares devido a diversas características. E o PUBG Mobile é um deles.

De acordo com as mais recentes informações, o jogo de battle royale já conta com mais de mil milhões de downloads para os equipamentos Android e iOS.

Os smartphones cada vez mais potentes e com capacidades maiores ao nível de memória e bateria. Assim, surge também a tendência para as aplicações e os jogos serem melhores e com mais funcionalidades para trazer assim a melhor experiência ao utilizador.

No segmento gaming, há ofertas gratuitas e pagas para os diferentes interesses e tipos de jogador. Mas, no geral, há jogos que se tornaram claramente mais populares do que outros.

PUBG Mobile já tem mais de mil milhões downloads para Android e iOS

A versão do jogo Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) para dispositivos móveis foi lançada em 2018. Mas rapidamente se tornou popular entre os jogadores de todo o mundo.

Agora, e feitas as contas, o jogo PUBG Mobile já alcançou mais de mil milhões de transferências para os sistemas operativos Androis e iOS. Esta é uma quantidade acumulada que diz respeito ao período entre o seu lançamento até ao momento.

Este feito torna assim o jogo num dos primeiros de battle royale mais jogados nos smartphones. Mas também como um dos mais jogados de sempre de todas as categorias. O anúncio foi feito pelo próprio jogo através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo a Reuters, estes números incluem todos os downloads feitos globalmente do jogo, à exceção da China. Depois de alguns problemas da Tencent com o país asiático, o jogo existe na China apenas numa versão alternativa designada Game for Peace e conta com menos cenas de violência.

A versão PUBG Mobile foi desenvolvida pela criadora Krafton que já garantiu que o jogo vai receber mais conteúdos no futuro. Até ao momento o título conta com várias melhorias, como novos mapas, armas e formas de jogo.