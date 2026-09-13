Hackers usaram Claude para espiar 1,8 milhões de apps Android

A inteligência artificial está a ser cada vez mais utilizada por cibercriminosos para automatizar ataques. Um novo relatório da Anthropic revela um caso particularmente preocupante: hackers usaram o Claude para analisar 1,8 milhões de aplicações Android à procura de credenciais, tokens e outros dados sensíveis.

Os atacantes descarregaram os ficheiros APK e utilizaram ferramentas automatizadas para descompilar e analisar o código, procurando informação que pudesse ser utilizada para obter acesso a outros sistemas e serviços.

Os dados encontrados eram depois organizados e enviados para canais privados no Telegram, permitindo aos criminosos identificar rapidamente credenciais potencialmente úteis.

IA permite ataques em maior escala

Segundo a Anthropic, o Claude foi utilizado não apenas para responder a perguntas, mas integrado em processos automatizados de reconhecimento, análise de código e recolha de informação.

A empresa identificou ainda outros ataques em que agentes de IA ajudaram a procurar vulnerabilidades, desenvolver ferramentas e exfiltrar dados.

O caso demonstra como a IA pode reduzir significativamente o tempo e os conhecimentos necessários para realizar operações de cibercrime em larga escala.

A Anthropic afirma ter identificado e bloqueado as contas utilizadas pelos atacantes e implementado novas medidas para impedir operações semelhantes.

O episódio deixa também um alerta para os programadores: credenciais e chaves de API nunca devem ser incluídas diretamente no código das aplicações, uma vez que podem acabar expostas e ser exploradas por atacantes.