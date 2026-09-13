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ONU mudou o mapa do mundo. Agora alguns países “mais pequenos” não estão a gostar

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Autor: Vítor M.

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  1. Max says:
    13 de Setembro de 2026 às 17:49

    Maior unanimidade que isto é impossível, tendo em conta as divisões geopolíticas:
    – só votou contra os EUA – com o argumento habitual, “a ONU não serve para nada como se vê por esta questão, em que se meteu a discutir um mapa do século XVI, em vez de ser a voz de Trump”
    – abstiveram-se 6 países – Ucrânia, Geórgia, Moldávia, Estónia, Lituânia e Sérvia, por causa de disputas de cartografia política e soberania territorial na representação territorial. Relativamente à Crimeia a representação até foi salomónica – nem a cor da Ucrânia, nem a cor da Rússia.
    É de admirar que, sabendo que os EUA votava contra, não tenha conseguido que os seus países dependentes, ao menos, se abstivessem,
    Nenhuma voz contra a questão de fundo – ser a True Earth a melhor representação num mapa para as salas de aula e para fins científicos.
    Já quem ler por aqui os comentários em posts que têm saído o que não falta é pessoal contra (os mesmos que estão sempre contra, se não for por uma coisa é por outra).

    Responder

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