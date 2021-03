Massajador de pescoço SKG 4098: Livre-se das dores cervicais

Para quem passa muito tempo na mesma posição, conhece bem as dores na cervical que se intensificam nos dias de maior stress. Para as combater e para que consiga chegar ao fim do dia e relaxar, a solução poderá passar por um massajador.

Conheça esta opção que hoje aqui apresentamos.

Passar muito tempo parado ou a fazer tarefas repetitivas é algo meio caminho andado para que o corpo comece a dar sinais de desgaste e as dores na cervical condicionam bastante a nossa qualidade de vida.

Estas dores tendem a aumentar com o stress já que é uma zona de enorme tensão.

Se sair de casa para receber uma massagem profissional é excelente para melhorar essas dores, nos dias que correm esta pode não ser a melhor opção. Hoje em dia existem vários equipamentos eletrónicos que podemos usar a nosso favor e que podem substituir as saídas de casa, além de ficarem mais baratos.

Massajador de pescoço SKG 4098

O massajador SKG 4098 é dedicado às massagens no pescoço aliviando então as dores nessa zona. Tem 15 níveis de intensidade de massagem, três modos de massagem distintos e ainda aquece a uma temperatura de 37 a 43 ºC.

A bateria tem uma autonomia para 8 dias, claro que irá depender do tipo de utilização, mas neste caso são contemplados pela marca 30 minutos de massagem diária. O carregamento é feito via USB.

Além disso, o controlo pode ser feito remotamente, através de um controlo que vem incluído. Dadas as suas dimensões pode ser utilizado em qualquer lugar, sendo muito fácil de transportar.

Este massajador SKG 4098 está disponível por cerca de 41 €, utilizando o código de desconto 325LOVESKG. O envio está disponível gratuitamente, a partir de Espanha, com entrega num prazo máximo de 7 dias..

Massajador SKG 4098