Benchmarks do suposto processador Apple M1X poderão indiciar que a Apple já está em testes

A Apple lançou em novembro passado o seu processador M1. Este tem um processo de construção de 5 nm, 8 núcleos dedicados e oferece um desempenho acima do que existe no mercado. Baixo consumo de energia, longevidade das baterias e a promessa de máquinas poderosas. A Apple rapidamente o colocou no mercado no seu MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini. Agora, espera-se que outros produtos sejam igualmente equipados com este processador ou com a sua versão melhorada.

Assim, a Apple estará já a testar o seu novo processador e as supostas especificações do chipset Apple M1X que apareceram online. Estes poderão ser indícios que a Apple estará já em fase de testes de novos produtos com este SoC.

Apple estará já a testar o novo SoC Apple Silicon M1X

A Apple lançou recentemente seu chipset M1, o primeiro processador da empresa na linha Apple Silicon, baseado na arquitetura ARM. Posteriormente, a empresa lançou três dispositivos Mac equipados com o chipset M1, dando início à transição da Intel para os seus próprios chipsets.

Este ano, a empresa deverá lançar outro SoC Apple Silicon e alguns outros dispositivos Mac. Embora a Apple ainda não tenha revelado nada oficialmente, uma suposta “fuga de informação” parece estar a dar pistas do que aí vem.

O sucessor do Apple M1 foi visto online numa plataforma de benchmarking. No entanto, parece que as especificações dos chipsets são mais de proteção do que de resultados, portanto, vamos considerar estas informações apenas como um aperitivo.

De acordo com o relatório, o chipset, que se chama “M1X”, virá com um CPU de 12 núcleos, um upgrade em relação ao CPU de oito núcleos do M1. A unidade de processamento gráfico (GPU) interna também deve ter 16 núcleos em vez de uma GPU de 8 núcleos no M1. Espera-se que tenha uma frequência de 3,2 GHz e será baseado num processo de 5 nm, assim como o seu antecessor.

Apesar de não se conseguir confirmar muito mais que estes pormenores, as especificações reveladas deverão ser apenas uma “pré-amostra” do chipset “M1X”.

O que poderá a Apple lançar em breve?

Segundo o que foi visto ano passado, a empresa de Cupertino deverá fazer a transição dos processadores Intel para os seus Apple Silicon. Assim, todas as suas linhas de computadores poderão receber o novo M1X.

Rumores avançam com algumas sugestões, como, por exemplo, o próximo MacBook Pro de 14 polegadas, um outro MacBook Pro de 16 polegadas, os iMacs de 27 polegadas e eventualmente outras máquinas que poderão receber chips com processamento gráfico de 16 e 32 núcleos.

