PlayStation 5 gigante com 3 metros de altura custa 70 mil dólares e funciona

E quando achamos que já vimos de tudo, eis que a Internet nos surpreende com mais uma novidade caricata. Desta vez trata-se de uma PlayStation 5 gigante que mede 3 metros de altura, custa 70 mil dólares e, para além disso, também funciona.

A consola XXL da Sony conta ainda com um comando DualSense de tamanho proporcional.

PlayStation 5 gigante custa 70 mil dólares

O youtuber ZHC montou uma enorme PlayStation 5 que tem 3 metros de altura e pesa nada menos do que uns incríveis 226 kg. Ao todo, a construção da consola XXL teve um custo de 70 mil dólares, cerca de 58 mil euros, numa conversão direta ao câmbio atual.

Mas o mais incrível ainda é que a consola funciona mesmo. E, para isso, conta também com um comando DualSense igualmente gigante.

ZHC e a sua equipa montaram e personalizaram a enorme PlayStation 5, no entanto o youtuber não esclarece qual foi o fornecedor onde a encomendou. Para além disso também não justificou o porquê de ter gasto a enorme quantia de dinheiro nesta consola megalómana. Mas, provavelmente, será para promover as visualizações no seu canal.

A personalização da consola foi um processo demorado e só a pintura demorou cerca de 100 horas.

Veja o vídeo:

Mas esta não é a primeira vez que o youtuber, juntamente com a sua equipa, se dedica a experiências com equipamentos tecnológicos de grandes dimensões. Recentemente ZHC também fez um vídeo onde pinta o maior iPhone 12 do mundo.

Contudo, há um lado solidário nestas experiências. O youtuber doou dinheiro e até consolas de última geração da Sony a crianças com doenças terminais e com dificuldades e diversas carências.

O youtuber e a sua equipa usaram ainda a consola algumas vezes para jogar Minecraft. Mas este é um verdadeiro desafio para pessoas de tamanho normal perante um comando gigante. De qualquer forma ainda foi possível fazer algumas construções no jogo.