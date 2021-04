Há vários meses que o Spotify promete uma novidade na área do streaming para os carros. Os rumores davam como certo que este serviço preparava um gadget diferente do que é habitual e que vai dar acesso à música em automóveis sem essa capacidade.

Agora o Spotify deu o passo esperado e lançou finalmente o Car Thing, o dispositivo que todos esperavam. Pode ser visto e testado por alguns e revela tudo o que poderá ser oferecer aos utilizadores.

Car Thing, o gadget esperado

Desde 2019 que se fala que o Spotify teria este gadget a ser preparado. O serviço de streaming várias vezes reconheceu que preparava esta novidade, sem que revelasse muito sobre o que seria e o que iria oferecer aos utilizadores.

Agora, e de forma completamente oficial, o Car Thing foi apresentado e disponibilizado a um grupo restrito de utilizadores. Estes, apenas baseados nos EUA, vão poder testar a fundo tudo o que é possível fazer. Em breve, deverá ser alargado a todos e em mais países.

Hardware que o Spotify criou

Com um ecrã de 4 polegadas, este está criado para ser usado apenas no carro. Permite controlar com um grande botão e consegue receber comandos com o toque. Há ainda vários botões que estão presentes no topo, para ajudar a controlar o Car Thing.

Claro que o recém-conhecido Hey Spotify está também presente, algo que seria esperado neste novo gadget. Para ajudar, a própria interface foi simplificada, para ser mais simples de usar, como se quer num dispositivo que esteja a ser usado num carro.

Forma simples de ter música no carro

Uma das maiores questões é mesmo como o Car Thing se vai ligar ao serviço do Spotify. Para isso basta ligar este equipamento a uma porta USB do carro para ser carregado e fazer o emparelhamento com o smartphone por Bluetooth. Dai em diante está pronto a ser usado.

Para usar o Car Thing, é necessário ter uma conta premium do Spotify, e um Android 8 ou superior, ou o iOS 14. Claro que o áudio terá de ser ouvido pelo carro, tendo o smartphone de ser capaz de se ligar, quer por Bluetooth ou por cabo.