Apple AirTags… tudo o que precisa saber

A Apple lançou no passado dia 20 de abril o AirTag.Este dispositivo já estava prometido desde há mais de um ano, quando se começou a falar neste equipamento com pistas deixadas pela própria empresa. Apesar de não ser um dispositivo inovador, a Rede Encontrar da Apple será, em conjunto com os AirTags, um produto único.

Depois da Apple ter aberto as encomendas, na próxima semana começarão a chegar aos utilizadores. Assim, hoje deixamos respostas a várias dúvidas que possam existir.

As etiquetas de localização não são uma novidade. Há muitas e há muitos anos. Contudo, os AirTags são especiais porque têm um ecossistema gigante, algo que nenhum outro tem.

Não sendo um dispositivo complexo, em termos tecnológicos, os AirTags abrem um grande número de cenários. Há dúvidas, eventualmente ainda não se sabe tudo delas, mas vamos tentar responder a algumas questões pertinentes.

1 – Os AirTags serão indexadas a um utilizador?

Sim. Segundo o que a Apple referiu, os AirTags serão sempre relacionadas com um ID Apple. Isto é, a ligação poderá ser no ato da compra ou no ato da ativação. Portanto, não haverá uma utilização anónima da etiqueta localizadora.

2 – Existe ou não um limite de AirTags para cada ID Apple?

Existe sim. Conforme foi dado a saber pela executiva da Apple, Kaiann Drance, a empresa impôs um limite de dispositivos por ID Apple. É 16 o número máximo de AirTags que cada utilizador poderá indexar ao seu ID.

3 – É possível desligar um AirTag depois de ligado?

Não. Os AirTags não têm botão físico de ligar e desligar. Os dispositivos vêm numa embalagem e estão desativados e desligados. Isto porque não existe contacto entre a pilha e o hardware.

Posteriormente, quando é retirado o plástico que envolve o AirTag, esta é ligada de imediato. Depois disto, a única maneira de desligar o AirTag é retirando fisicamente a pilha.

4 – A pilha do AirTag pode ser substituída facilmente pelo utilizador?

Sim. O AirTag usa uma bateria CR2032, que pode ser substituída pelo utilizador. A Apple colocou um acesso fácil à pilha e escolheu uma pilha que é muito comum nos mais variados dispositivos, como as chaves dos carros, comandos, etc.

5 – O AirTag é resistente à poeira e à água?

Sim. O AirTag tem certificado IP67. Isso significa que é resistente à poeira e à água (até 30 minutos à profundidade máxima de 1 metro). No entanto, não é à prova de água, portanto, embora possa sobreviver a um banho na piscina, poderá mesmo parar de funcionar.

6 – Quais as finalidades que a Apple planeou para o AirTag?

A Apple projetou o AirTag para ser usado num vasto leque de cenários. Segundo as potencialidades da tecnologia, as etiquetas localizadoras permitem localizar objetos que as pessoas perdem com frequências. Por exemplo, as chaves do carro, de casa, a mala ou a mochila.

A empresa desenhou esta peça para ser anexada a um qualquer objeto, apesar de ser necessário um “invólucro” para a envolver.

7 – O AirTag poderá ser usado para localizar pessoas ou animais?

Não. Isto é, a Apple projetou este dispositivo para localizar coisas e não pessoas, ou animais. Aliás, a empresa tem mesmo um sistema que avisa alguém que tem um AirTag a “vigiar” a sua localização, se esta etiqueta for usada para fins não convencionais.

No que toca a animais de estimação, este não será o cenário que a Apple idealizou, apesar de ser possível e até beneficiar do facto de o AirTag poder ser lido com um smartphone Android, via NFC. Mas, reforçamos, não foi este o objetivo pensado para o dispositivo.

8 – Como se consegue emparelhar um AirTag com um iPhone?

Primeiro é preciso o utilizador ter a certeza que o seu iPhone está a utilizar o iOS 14.5 ou superior para emparelhar o AirTag. Como outros dispositivos da Apple, emparelhar um AirTag com o iPhone é muito simples.

Conforme vão ver de imediato, basta aproximar o AirTag do iPhone, de preferência próximo ao botão ligar/desligar, e uma caixa de diálogo aparecerá, a solicitar que o utilizador emparelhe o AirTag.

9 – O AirTag é compatível só com os iPhone 11 e iPhone 12 e dispositivos com chip U1?

Não, o AirTag é compatível com todos os iPhones e iPads com iOS 14.5 ou superior. No iPhone 11 e o mais recente iPhone 12, que trazem o chip U1, o utilizador terá o recurso Localização exata que usa o chip U1 para oferecer a localização interna precisa do AirTag.

10 – Como encontrar um AirTag perdido?

O utilizador depois de ativar os AirTags terá na app Encontrar uma área onde estes estarão localizáveis. Lá estará a informação para encontrar o dispositivo perdido.

Dependendo se o iPhone do utilizador está ou não dentro do alcance do AirTag, há duas formas de o localizar. Um AirTag desconectado de um iPhone durante mais de três dias emitirá um som para que o utilizador o possa localizar facilmente.

Se o AirTag estiver ao alcance do iPhone do utilizador, este pode usar o recurso Localização exata na aplicação Encontrar para ter a sua localização exata. A Apple afirma que o AirTag oferece um alcance de cerca de 10 metros, mas isso dependerá de muitos outros fatores.

11 – Como encontrar um AirTag offline?

Um AirTag fica offline quando não está perto do iPhone emparelhado. No entanto, aproveitando a rede Encontrar, um AirTag perdido ainda pode transmitir a sua localização para os servidores da Apple para que o utilizador possa encontrá-lo recorrendo à app Encontrar.

Abaixo está como a Apple explica o processo:

O seu AirTag envia um sinal Bluetooth seguro que pode ser detetado pelos dispositivos da rede Encontrar que estão por perto. Estes dispositivos enviam a localização do AirTag para o iCloud. Só precisa de abrir a app Encontrar e ver o objeto perdido no mapa. Todo o processo é anónimo, encriptado para proteger a sua privacidade e é tão eficiente que não precisa de se preocupar com a autonomia da bateria ou com a utilização de dados.

12 – Isto é seguro? A minha localização ou do AirTag ficará visível para outros dispositivos?

Não, mesmo quando o AirTag transmite a sua localização usando outros iPhones e dispositivos Apple, ele não revelará a sua localização ou a sua identificação a ninguém. Todo o processo é criptografado e a Apple frequentemente altera o identificador Bluetooth do AirTag por motivos de privacidade e segurança.

13 – O que acontece se outra pessoa encontrar o meu AirTag perdido?

Se o utilizador não conseguir encontrar o seu AirTag, pode colocá-la no modo Perdido e fornecer um número de contacto e uma mensagem. Então, se outra pessoa encontrar um AirTag, ela pode colocar o seu iPhone perto do dispositivo e as informações de contacto, assim como as informações de série desse AirTag, aparecerão.

Conforme já referimos, os dispositivos Android também podem ler AirTags perdidos tocando-o na parte de trás do smartphone, com recurso ao NFC.

14 – Podemos usar os AirTag com um dispositivo Android?

Não. O AirTag não é compatível com dispositivos Android. No entanto, os dispositivos Android podem ler AirTags perdidos via NFC.

15 – Um AirTag pode ser partilhado com um familiar?

Sim e não. Se for usada a partilha de Família, o utilizador pode evitar que o AirTag apareça no iPhone dos seus familiares. Fora isto, não será possível.

16 – Podemos partilhar um AirTag com amigos que não fazem parte do nosso grupo Partilha com a familiar?

Sim, o utilizador pode fazer isso. No entanto, tem de desativar a notificação de localização temporariamente do sistema Encontrar antes de entregar o AirTag.

Portanto, agora que este gadget está a chegar às mãos dos consumidores, estas questões já ficam com respostas. Se alguma outra existir, deixem nos comentários para podermos partilhar e responder. Em breve teremos no Pplware a análise aos AirTags e aos vários cenários de utilização.

