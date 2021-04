AirTag funciona com Android? Só por NFC e para ajudar os utilizadores Apple

A Apple apresentou ontem os seus AirTags. Pequenos dispositivos que podem ser acoplados aos seus objetos pessoais, para que os encontre com facilidade. As chaves do carro, a carteira, até a bicicleta… ou qualquer outro objeto suscetível de ficar esquecido ou de ser roubado pode ter ganhar uma AirTag para ser encontrado de forma mais célere e com grande eficácia.

Então e é compatível com Android? Não, mas a interação é possível.

O AirTag é um dispositivo relativamente simples que funciona integrado no ecossistema Apple. Para achar um objeto poderá utilizar o sinal sonoro emitido pelo dispositivo, ativado através do smartphone. Se não resolver, poderá então utilizar o sistema de Localização exata.

Basicamente, trata-se de um “GPS” que, através de uma seta que surge no smartphone, vai indicando o caminho a seguir até ao objeto perdido. O AirTag usa a tecnologia de banda ultralarga para mostrar a distância e a direção precisas.

No entanto, esta localização exata é apenas compatível com os modelos do iPhone 11 e iPhone 12, com chip U1.

A ajuda de outros utilizadores de equipamentos Apple

Estas duas formas de encontrar objetos é útil apenas para quando está próximo deles. Mas então, e quando se esquece de alguma coisa no ginásio ou num restaurante?

Nestes casos, o AirTag dispõe de tecnologia Bluetooth. Assim, permite integrá-la na rede Encontrar composta por milhões de dispositivos iPhone, iPad e Mac em todo o mundo.

De forma segura, sem expor dados de nenhum utilizador, o AirTag envia um sinal Bluetooth que pode ser detetado pelos dispositivos da rede Encontrar. Estes dispositivos, por conseguinte, enviam a localização do AirTag para o iCloud. Só precisa de abrir a app Encontrar e ver o objeto perdido no mapa.

E com Android, é possível usar o AirTag?

A resposta mais simples é não. O AirTag está desenhado para o ecossistema Apple. No entanto, um utilizador Android pode ser uma ajuda fundamental para quem perdeu o objeto.

Ao configurar o AirTag para partilhar os seus dados de contacto com quem o encontrar, a pessoa, com smartphone Android com tecnologia NFC, poderá ter acesso a estes dados. Assim, posteriormente, pode contactá-lo.

Esta é uma funcionalidade que está associada ao Modo Perdido. Além disso, neste modo, poderá receber uma notificação automática, assim que for detetado pela rede, tal como acontece com outros dispositivos Apple.