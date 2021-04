Eletricidade: Portugal em 8º na UE com o preço mais caro

A eletricidade é um bem essencial a qualquer família, a qualquer empresa! Em Portugal, apesar de toda a aposta em sistemas de energia alternativos, o preço da eletricidade é um dos mais elevados da Europa.

Dados são do Eurostat e dizem respeito ao segundo semestre do ano passado, Portugal é o oitavo país da UE com o preço da eletricidade mais caro.

Eletricidade no setor doméstico foi 0,2259 euros por quilowatt-hora

Os dados que hoje foram divulgados são do Eurostat e são relativos ao segundo semestre de 2020. Segundo as informações, o preço médio (com taxas e impostos) da eletricidade no setor doméstico em Portugal no segundo semestre de 2020 (0,2259 euros por quilowatt-hora) foi o oitavo mais caro dos países da UE, sendo que em primeiro ficou a Alemanha e o mais barato foi praticado nos Países Baixos.

De acordo com o boletim com a comparação de preços publicados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), com base nos dados do Eurostat, no período em análise, o preço médio da eletricidade no setor doméstico nos 27 países da UE fixou-se em 0,2256 euros/kWh, 0,2% mais barato do que o valor praticado em Portugal (0,2259).

Para os consumidores domésticos, observaram-se preços médios superiores em Espanha (0,2543) e na zona euro (0,2410), cerca de 13% e 7% acima dos de Portugal, respetivamente. Já no segmento de consumidores não domésticos, observaram-se preços médios superiores em Espanha (0,1215), na zona euro (0,1365) e na média dos países da União Europeia (0,1284), cerca de 1,5%, 14% e 7% acima dos de Portugal (0,1197), respetivamente.

Segundo a ERSE, Portugal tem a terceira componente de taxas e impostos mais elevada da Europa, essencialmente devido aos designados Custos de Interesse Económico Geral (CIEG), “que resultam de opções de política energética e que representam 28% do preço final”.