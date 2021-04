COVID-19: Como funciona o auto-agendamento da vacina?

Se tem mais de 65 anos e se ainda não foi vacinado, pode fazer o auto-agendamento da vacina. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde disponibilizaram recentemente um formulário para esse efeito.

Hoje mostramos como tudo funciona e o que precisa de saber.

Tem 65 ou mais anos e ainda não tomou a vacina?

O formulário disponível pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde destina-se apenas ao pedido de agendamento da 1ª inoculação contra a COVID-19. Se já foi vacinado(a), contraiu a infeção por COVID-19 ou tem agendamento anterior, o seu pedido não será considerado.

Para começar devem aceder à página do formulário e começar pode indicar a data de nascimento para validação.

Em seguida, indiquem o número de utente (pode ver no cartão de Cidadão), o nome completo e a data de nascimento.

Se os dados estiverem corretos, serão solicitados várias informações, em especial, a escolha do local de vacinação. O utilizador deverá indicar o Distrito, Concelho, local de vacinação, NIF, telemóvel, etc.

Por fim é só escolherem um período de agendamento a partir do qual estão disponíveis.

Posteriormente será contactado por SMS pelo número 2424 com mais indicações. No dia agendado, desloque-se até ao local de vacinação escolhido, na hora indicada.

O Plano de Vacinação é dinâmico, evolutivo e adaptável à evolução do conhecimento científico e à calendarização da chegada a Portugal das diferentes vacinas contra a covid-19”, explica a entidade, sublinhando que o objetivo é “salvar vidas, através da redução da mortalidade e dos internamentos” e “preservar a resiliência do sistema de saúde e do sistema de resposta à pandemia e do Estado.

Auto-Agendamento