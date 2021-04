Xiaomi Mi AX9000 – o router gaming com Wi-Fi 6 já está disponível

O Xiaomi Mi AX9000 é o mais recente e poderoso router da empresa chinesa, que traz consigo todas as tecnologias e protocolos de ponta ao nível do Wi-Fi, desenhado a pensar no universo gaming. Em concreto, é router Tri-Band com suporte às bandas 2.4 GHz, 5.2 GHz e ainda 5.8 GHz, além de já vir equipado com Wi-Fi 6.

Agora, o Xiaomi Mi AX9000 já está disponível para compra. Saiba mais sobre este modelo.

Xiaomi Mi AX9000 – o novo router gaming

O Xiaomi Mi AX9000 é o novo router da Xiaomi, apresentado no evento de primavera e que é considerado pela marca como o seu melhor router de sempre. Estamos a falar de um router Tri-Band que, além das frequências 2.4 e 5 GHz, suporta ainda a terceira frequência de 5.8 GHz, a banda 5G_Game. Trata-se de um canal dedicado aos jogos online.

Vem, além disso, com um SoC hexa core da Qualcomm (4 CPU + 2 NPU) e com tecnologia Wi-Fi 6. Assim pode chegar a uma largura de banda a rondar os 9000 Mbps, o que é um valor incrível.

O novo router Wi-Fi da Xiaomi também suporta MU-MIMO e OFDMA, o que significa que pode ligar até 16 dispositivos em simultâneo sem perdas de performance.

Design e interfaces de ligação

Relativamente ao design, o router apresenta uma estética única, com os LEDs cruzados em forma de ‘X’ na parte superior. O formato é octogonal. Um aspeto que nos remete para o universo gaming.

Na parte superior estão disponíveis quatro antenas Wi-Fi (que funcionam como 12, tendo o respetivo amplificador de sinal) e na parte inferior possui cinco portas LAN. Existe ainda uma interface USB 3.0.

De referir ainda que este router possui um único ventilador dedicado para que o equipamento ofereça sempre o melhor desempenho.

O novo router Mi AX9000 da Xiaomi está já disponível por 195,49 €, sem custos de envio ou alfândega.

