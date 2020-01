A Apple, em 2020, pretende manter o rumo de crescimento e por isso poderá investir em novos produtos. Entre os quais destacam-se acessórios como AirTags e um carregador wireless… Para além disso, é provável que sejam lançados ainda novos iPad, Mac e headphones de topo.

Estes equipamentos, caso se concretize o seu desenvolvimento e lançamento, poderão juntar-se assim ao sucessor do iPhone SE e 8, que provavelmente se denominará iPhone 9.

A Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo, muito por causa dos seus produtos e da gestão que faz. No entanto, o iPhone continua a ser a principal fonte de receitas. Apesar de tal não ser obrigatoriamente mau, a empresa de Tim Cook pretende diversificar a oferta.

Depois do lançamento e sucesso dos AirPods, que se estão a revelar um fenómeno, a Apple prepara novos produtos em diferentes segmentos que vão desde acessórios a tablets e computadores.

Estes produtos, segundo a imprensa internacional, serão apresentados ainda na primeira metade de 2020, podendo inclusivamente coincidir com o hipotético iPhone 9.

Apple prepara AirTags, carregador wireless, iPad, Mac e headphones

A informação é adiantada pelo famoso analista Ming-Chi Kuo, que costuma estar bastante atento à realidade e desenvolvimento de novos produtos da Apple. Por exemplo, esteve ativo recentemente ao divulgar vários pormenores que agora ganham força relativos ao sucessor do iPhone SE.

Prevemos que os novos produtos de hardware da Apple no primeiro semestre de 2020 incluem o iPhone LCD de 4,7 polegadas (hipotético iPhone 9), o iPad Pro, MacBook Pro ou Air, um pequeno carregador wireless, AirTags e uns headphones Bluetooth topo de gama.

| Ming-Chi Kuo

Quanto aos produtos em si, os mais surpreendentes são o carregador wireless e as AirTags – já abordadas no passado – devido a serem produtos novos e sobre os quais não se sabe muito neste momento.

No entanto, relativamente aos headphones, é provável que sejam lançados sob alçada da Beats, que pertence à Apple. Nos computadores, a Apple deverá incorporar nas restantes gamas as inovações que trouxe no MacBook Pro de 16″ que foi muito aclamado pela crítica… Ao passo que o iPad Pro será uma evolução da geração atual, podendo receber as câmaras traseiras do iPhone 11 Pro.

A somar às informações relativas aos produtos, Kuo afirma ainda que poderão haver adiamentos devido ao coronavírus que está a afetar a atividade de várias empresas na China.

Coronavírus poderá afetar a linha de produção para o iPhone 9