Cada ID Apple permite no máximo emparelhar 16 AirTags

A Apple, na passada sexta-feira, começou a receber encomendas das AirTags que serão entregues na próxima semana. Algumas novidades já foram conhecidas, mas ainda não se sabia quantas unidades se poderiam emparelhar por Apple ID.

Depois de alguns boatos começarem a aparecer, a Apple desfez as dúvidas e explicou que um único ID Apple pode ter apenas 16 AirTags emparelhados com ele.

16 AirTags por cada ID Apple

A Apple estudou muito bem a utilização das AirTags e vedou algumas utilizações inapropriadas. Criou alertas de stalking tendo em conta que as AirTags foram produzidas para monitorizar objetos e não pessoas.

Se já se sabiam muitas coisas relacionadas com este novo produto, a verdade é que ainda não se sabia tudo. Assim, numa entrevista com Rene Ritchie no YouTube, a executiva da Apple, Kaiann Drance, revelou que a empresa sediada em Cupertino impôs um limite de quantas AirTags podem ser conectadas e localizadas por uma única conta ID Apple.

AirTags são para localizar coisas e não para pessoas

A Apple está a vender AirTags por 35 euros ou num pacote de 4 unidades por 119 euros. Esse limite significa que um utilizador só pode vincular quatro pacotes de quatro ao seu ID Apple.

A limitação pode receber críticas de muitas pessoas, mas, dito isso, é difícil imaginar um único indivíduo que necessite de localizar mais de 16 itens diferentes, especialmente quando a Apple confirmou que nunca pretendeu que fossem usadas ​​com crianças ou animais de estimação.

A executiva da Apple também usou o seu tempo durante a entrevista para confirmar que as AirTags podem ser vinculados via Partilha com a família e são inteligentes o suficiente para saber que um dispositivo próximo pertence a um membro da família.

Isso significa que o dispositivo não acionará o Modo Perdido quando estiver longe do dispositivo host, mas próximo ao dispositivo de um membro da família.

Conforme já sabemos, estes dispositivos serão localizados através da rede Encontrar. Estas etiquetas localizadores usam tecnologia de banda ultra larga para mostrar a distância e a direção precisas.

