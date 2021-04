Nos últimos meses a Google tem melhorado muito a interface de edição de imagens do Photos. Este serviço deixou de ser um simples repositório de imagens para ser uma ferramenta completa e com muitas opções que oferece aos utilizadores.

Depois da completa renovação feita nesta parte deste serviço único, surgem agora mais novidades. O Google Photos tem novas ferramentas, prontas para ajudar os utilizadores a editar as suas fotografias e a torná-las ainda melhores.

Novas ferramentas para o Google Photos

Para além de ser uma ferramenta única na Internet, via browser, o Google Photos tem uma presença muito forte no Android. Esta é a ferramenta mais usada para guardar e editar imagens e fotografias no sistema da Google.

Com ferramentas que permitem recortar ou melhorar as fotografias, conseguem rapidamente e de forma intuitiva atingir este objetivo. Agora, e para reforçar ainda a oferta, surgem duas novas ferramentas. A Google chamou-lhes Melhorar nitidez e Remover granulado.

As fotografias só podem melhorar

Tal como nas restantes propostas, tudo começa após o carregar no botão Editar em cada uma das fotografias. Estas novas opções surgem após escolher a opção Ajustar e desligar para o final das propostas presentes. Estas duas novidades encontram-se no final.

Ao escolher a opção Melhorar a nitidez têm uma barra que vai do valor 0 até ao máximo de 100. Ao aplicar esta melhoria vão tornar cada uma das fotografias mais claras e com uma melhor nitidez, tal como o próprio nome indica.

Qualquer imagem pode ganhar com estas propostas

No caso da segunda proposta, Remover granulado, têm mesma escala de aplicação, de 0 a 100. Esta opção remove o grão do fundo de cada imagem, algo que acaba por se mostrar não muito natural ao ser aplicado o máximo da escala presente no Google Photos.

Estas novas propostas reforçam o que esta app já oferecia aos utilizadores do Android. A Google consegue melhora ainda mais o Photos e permite aos utilizadores corrigirem erros e problemas nas suas fotografias. Tal como as restantes, são simples e rápidas de aplicar.