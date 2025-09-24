Apple culpa carregadores MagSafe em loja por riscos nos modelos de exposição do iPhone 17 Pro

Logo após os primeiros utilizadores terem tido oportunidade de experimentar o iPhone 17 Pro, começaram a surgir queixas sobre riscos e marcas visíveis no corpo do dispositivo. O facto de um equipamento tão recente já apresentar sinais de desgaste rapidamente incendiou as redes sociais, transformadas num verdadeiro “livro de reclamações”. A Apple, no entanto, apresentou uma explicação.

Danos causados nos iPhone 17 Pro são culpa de maus suportes

As marcas nos modelos de iPhone 17 Pro que os clientes têm notado nas lojas da Apple são causadas pelos carregadores usados pela própria Apple, confirmou hoje a empresa.

Em declarações, a Apple explicou que os suportes MagSafe desgastados nas lojas estão a provocar marcas no ‌iPhone 17 Pro‌ e no ‌iPhone 17 Pro‌ Max. A empresa sublinha que não se trata de riscos, mas sim de transferência de material do suporte para o telefone.

Segundo a Apple, as marcas podem ser removidas com limpeza.

A Apple garante que irá resolver o problema nas suas lojas e acrescenta que outros modelos, como o iPhone 16, também estão afetados.

Então e a câmara?

Em paralelo, testes de resistência a riscos sugerem que a zona da câmara no ‌iPhone 17 Pro‌ e ‌iPhone 17 Pro‌ Max é mais suscetível a arranhões.

A Apple refere que as extremidades do módulo da câmara têm características semelhantes às das caixas de alumínio de outros dispositivos Apple, como o MacBook.

Estas extremidades são concebidas para serem duráveis e passam por testes antes do lançamento, mas a empresa admite que os utilizadores poderão notar desgaste normal com o tempo, incluindo pequenas abrasões.