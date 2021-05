Solar Mountain: Uma estrutura de painéis que se adapta ao meio envolvente

Os projetos do futuro têm-se voltado cada vez mais para a redução do nosso impacto ambiental. À medida que as alterações climáticas se fazem sentir, atingindo níveis preocupantes, os engenheiros e arquitetos magicam ideias e soluções.

Se esta montanha solar for concluída, poderá alterar completamente a forma como geramos energia em todo o mundo.

Solar Mountain: Um estrutura amiga do ambiente

É uma Solar Mountain e promete revolucionar o fornecimento de energia no mundo. De acordo com os arquitetos do projeto, foi inspirada pela paisagem natural do Rancho Fly, espaço onde o Burning Man tem lugar. Este que é um festival de arte e música da contracultura que acontece há 35 anos no deserto do Nevada.

A empresa NUDES desenhou um novo design que incorpora uma vasta variedade de painéis solares que se estendem ao longo de uma encosta, a partir de uma estrutura central. Na opinião dos arquitetos, esta disposição enquadra-se melhor na paisagem de zonas húmidas e geiseres.

Sendo uma das propostas para o concurso de design LAGI 2020 Fly Ranch, a NUDES planeia construir um sistema composto por madeira reciclada, entre outros materiais amigos do ambiente.

Uma central solar adaptada ao meio envolvente

O projeto da Solar Mountain prevê que esta será composta por 182 painéis solares, sendo que cada um deles terá uma capacidade de 300 Watt e um potencial de geração de energia de 318.645 kWh por ano. Adaptando-se ao terreno onde seria instalada, a Solar Mountain também teria uma vertente interativa.

A narrativa por trás do design está dividida em três partes: produzir energia, interagir e divertir.

Disse o fundador da NUDES, num relatório.

Assim sendo, quando a série de painéis solares se move para fora da estrutura central, eles geram uma passagem para as pessoas que as acompanha num caminho de padrões de luz.

Embora os arquitetos refiram que a Solar Mountain poderia alimentar, energeticamente, o festival Burning Man, as possibilidades vão mais além. Isto, porque os arquitetos pensaram uma estrutura que consegue coabitar com a natureza envolvente. Dessa forma, poderá fornecer energia em qualquer parte do mundo sem danificar aquilo que já lá estava antes.

Se tiver interesse em explorar outros projetos do LAGI 2020 Fly Ranch, aceda aqui.

