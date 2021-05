Nvidia revela uma GeForce RTX 3080 personalizada com design do jogo Overwatch

A Nvidia é atualmente uma das mais poderosas e importantes empresas dedicadas ao fabrico de chips gráficos. As suas mais recentes placas têm dado que falar e praticamente todos os dias são divulgadas notícias sobre este tema.

Nesse sentido, a fabricante norte-americana revelou agora um gráfica GeForce RTX 3080 inspirada no jogo Overwatch da Blizzard.

Se me dessem a escolher uma marca que atualmente mais se tem destacado, sem dúvida que a escolha recairia sobre a Nvidia. A empresa tem lançado para o mercado as mais potentes placas gráficas, mais concretamente a linha GeForce RTX 30 para desktop e computadores portáteis.

A fabricante tem recheado essa gama com mais modelos, como por exemplo as RTX 3050, RTX 3060 e, para breve, aguarda-se a RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti. Mas a Nvidia não para de surpreender com os seus produtos…

Nvidia revela gráfica GeForce RTX 3080 inspirada no jogo Overwatch

A Nvidia revelou na sua conta da rede social chinesa Weibo o vídeo de uma GeForce RTX 3080 Founders Edition diferente. Trata-se de uma placa gráfica personalizada com um design inspirado no jogo Overwatch, da criadora Blizzard Entertainment.

O produto foi então apresentado na China e é o segundo modelo da RTX 3080 que embarca na moda das personalizações. A Nvidia já antes havia assim divulgado um modelo inspirado no jogo Cyberpunk 2077.

Tal como podemos ver pelas imagens, trata-se de uma gráfica onde predominam as cores preto e dourado. Para além disso tem estampada a personagem feminina Tracer na zona lateral esquerda, assim como o logo do jogo Overwatch.

No entanto, este modelo não deve ficar disponível para venda ao público. Por sua vez, a Nvidia deve distribuir uma quantidade muito limitada de unidades desta GPU especial da Overwatch pelo grupo GeForce Garage.

Mas se gostaria mesmo muito de ter uma GeForce RTX 3080 com design do Overwatch, provavelmente terá que aguardar para que alguma unidade apareça eventualmente no eBay, por exemplo.