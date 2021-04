Nvidia pode anunciar a sua GeForce RTX 3080 Ti a 18 de maio

Muitas são as especulações em volta da nova placa gráfica GeForce RTX 3080 Ti da Nvidia. Segundo os rumores, esta GPU chegará em maio, por um valor acima dos 1000 euros.

No entanto, há agora novos dados mais sólidos que indicam que a Nvidia irá anunciar a RTX 3080 Ti a 18 de maio. Para além disso, é adiantado que a data de lançamento acontecerá a 26 de maio.

Depois da popularidade dos primeiros modelos da linha RTX 30 da Nvidia para desktops, a marca está quase a lançar um novo exemplar. Trata-se da GeForce RTX 3080 Ti e as expetativas sobre o seu desempenho são mais do que muitas.

Daquilo que vai sendo divulgado, esta nova GPU chegará no próximo mês, por mais de 1000 euros. Para além disso, estima-se que, à semelhança do modelo RTX 3060, também a RTX 3080 Ti traga limites à mineração de criptomoedas. Contudo, ainda antes da sua chegada ao mercado, esta placa gráfica já foi ‘apanhada’ a minerar a moeda Ethereum.

GeForce RTX 3080 TI da Nvidia pode chegar dia 18 de maio

Da China surgem agora mais informações sobre a chegada da nova placa gráfica da Nvidia. Segundo os detalhes, a GeForce RTX 3080 Ti será anunciada oficialmente no dia 18 de maio.

As fontes revelam ainda que as análises ao equipamento ficarão disponíveis no dia 25 de maio. E no dia seguinte, a 26 de maio, a RTX 3080 Ti será lançada e chegará finalmente às prateleiras das lojas.

Quanto às especificações, esta placa gráfica deverá ser semelhante à RTX 3090, mas com metade da VRAM, ou seja 12 GB de memória GDDR6X. Contará com 10240 núcleos CUDA, 80 núcleos RT e 320 núcleos Tensor.

O preço deverá então rondar os 1000 euros e é assim provável que traga bloqueios na taxa de hash de modo a não oferecer um alto desempenho para a mineração de criptomoedas.

Resta-nos assim aguardar por mais informações, que devem chegar durante as próximas semanas.

