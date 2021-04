Ninguém tem dúvidas de que a Tesla é uma marca extremamente popular devido à sua irreverência e às novidades que traz para o mercado automóvel, já para não falar no papel de relevância que tem o seu CEO, Elon Musk.

De acordo com novas informações, a empresa vendeu recentemente uma parte dos seus Bitcoins, conseguindo assim ganhar 100 milhões de dólares.

A Tesla dispensa apresentações, e sabemos bem o destaque que tem no mundo automóvel. Mas esta não é apenas mais uma marca de carros, conseguindo assim tornar-se numa empresa que vai muito além das quatro rodas.

Tesla arrecada mais de 100 milhões de dólares com venda de Bitcoins

A Tesla vendeu uma parte dos seus Bitcoins, que no total valem 1,5 mil milhões de dólares (~1,24 mil milhões de euros). Com esta venda, a marca de Elon Musk conseguiu faturar mais de 100 milhões de dólares (~82 milhões de euros).

Foi através da divulgação dos resultados financeiros do 1º trimestre de 2021, que a marca confirmou ter reduzido a sua aquisição de Bitcoins em 10%. Segundo os pormenores, vendeu cerca de 272 milhões de dólares (~225 milhões de euros) da criptomoeda durante o último trimestre.

A empresa revela que agora detém 1,3 mil milhões de dólares (~1,08 mil milhões de euros) em ativos digitais. Estima-se que todos estes ativos sejam Bitcoins.

Zack Kirkhorn, Diretor Financeiro da Tesla, que agora é conhecido como o “Master of Coin“, confirmou numa recente videoconferência que esta venda de criptomoedas aconteceu no final do mês de março. No entanto, o executivo adianta que a empresa pretende manter os Bitcoins a longo prazo:

Acreditamos no valor do bitcoin a longo prazo e manteremos o bitcoin a longo prazo. Acumularemos bitcoin a partir das transações dos nossos clientes que compram veículos.

Segundo Kirkhorn, esta é uma forma alternativa de a marca conseguir dinheiro ao qual pode aceder rapidamente, ao mesmo tempo que aumenta o seu valor.

Em fevereiro, a marca de carros elétricos anunciou a compra de 1,2 mil milhões de euros em Bitcoins. Como consequência, o valor da criptomoeda disparou de imediato.

Além disso, desde março deste ano, a Tesla também começou a aceitar Bitcoins como forma de pagamento dos seus automóveis.