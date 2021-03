Elon Musk anuncia que agora é possível comprar um Tesla com Bitcoin

Elon Musk anda há muito tempo envolvido com a Bitcoin, tendo até já feito com que a criptomoeda disparasse de forma absurda. Ora, não resistiu em aproximar-se ainda mais e anunciou, ao fim do dia de ontem, que agora é possível comprar um Tesla com Bitcoin.

Embora vá estar disponível apenas nos Estados Unidos, o CEO garante que a possibilidade chegará ao resto do mundo “mais tarde, este ano”.

Comprar um Tesla com Bitcoin é agora possível

Conforme vamos vendo, Elon Musk é um aficionado da tecnologia, mostrando-se sempre disponível à evolução. Exemplo disso é, então, a sua relação com a Bitcoin.

No mês passado, a Tesla revelou ter comprado 1,5 mil milhões de dólares de Bitcoin. Nessa altura, o CEO deixou no ar que a moeda poderia, eventualmente, vir a ser aceite como forma de pagamento dos seus carros.

E eis que esse dia chegou e a notícia foi dada, como é hábito de Elon Musk, através do Twitter.

Para já, a opção está apenas disponível nos Estados Unidos da América, embora chegue ao resto do mundo “mais tarde, este ano”, de acordo com Elon Musk.

Decisões de Elon Musk não agradam a todos

Para que este pagamento em Bitcoin seja possível, a Tesla está a utilizar software interno e software de código aberto.

Conforme explicou, a Tesla opera “diretamente os nós da Bitcoin”. Ou seja, os nós são computadores na rede Bitcoin que servem para verificar as transações e evitar que a moeda seja gasta duas vezes.

Na opinião de Daniel Ives à CNBC no mês passado, um analista da Wedbush, o preço das ações da Tesla está diretamente ligado ao valor da Bitcoin. Além disso, alguns investidores duvidam dos avanços da Tesla e do seu próprio sucesso.