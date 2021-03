A Microsoft já colocou o novo Edge dentro do Windows 10 e de outros sistemas. Desta forma consegue ter um controlo e uma integração maior com o seu sistema com o seu browser. Sendo nativo, acaba por ser também a escolha óbvia para muitos.

Na sua lista de novidades recentes, o Edge trouxe melhorias importantes. Uma delas, criada para o tornar mais rápido, está a trazer problemas e a impedir que o Edge possa ser fechado. O resultado é um consumo de recursos ainda maior.

Novos problemas com o Edge no Windows 10

Com a versão 89 do Edge, a Microsoft prometeu tornar este browser até 41% mais rápido. Para isso implementou o Startup boost, que trata de fazer um pré-arranque de alguns processos essenciais. Assim, e quando fizerem falta, estes estão já prontos a serem usados.

Esta função, em teoria, deveria tornar o Edge melhor e mais rápido a arrancar no Windows 10. A verdade é que este processo não está a decorrer da forma pretendida. Os utilizadores queixam-se que não conseguem fechar o Edge e que o browser continua a correr.

Processos ficam presos e browser reinicia

Alguns relatos revelam que ao fechar as janelas, estas retornam e voltam a ser abertas. Da mesma forma, os processos que estavam a correr ficam esquecidos no gestor de processos, não sendo terminados como seria esperado ao fechar as janelas.

Muitos utilizadores não dão conta desta situação e ficam com parte dos seus recursos ocupados no Windows 10. A Microsoft aparentemente já está ao corrente da situação e resolveu desabilitar temporariamente o Startup boost através de uma atualização.

Browser não deixa de consumir recursos

A gigante do software está já a investigar a situação e a tentar perceber a sua causa. Assim que o consiga, irá reativar o Startup boost e trazer de volta a melhoria de velocidade do arranque. Até lá, se o pretenderem, podem desativar manualmente esta funcionalidade.

Para isso devem aceder às Definições e depois na área Sistema desativar a primeira opção: Aumento de arranque. A Microsoft está já focada neste problema deverá em breve tratar da sua resolução de forma permanente.