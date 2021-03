Gestor de fundos diz que a Tesla está numa bolha prestes a cair

A Tesla tem registado conquistas impressionantes e valores de mercado que espantam os mais céticos. Ainda assim, há quem acredite que este fortúnio não vai durar para sempre e que está até perto do fim.

Para o gestor de fundos da Lansdowne Partners, a Tesla está numa bolha e a caminho de uma queda acentuada.

Crise da COVID-19 pode abater êxito da Tesla

O valor de mercado da Tesla subiu para mais de 800 mil milhões de dólares no ano passado. Contudo, esse valor desceu para menos de 600 mil milhões de dólares em fevereiro. Agora, o valor de mercado da empresa de Elon Musk situa-se em cerca de 679 mil milhões.

Na opinião de Per Lekander, gestor de fundos da Lansdowne Partners, a Tesla está numa bolha e as ações vão registar uma queda acentuada à medida que as taxas de juro aumentarem, após a crise deixada pela pandemia da COVID-19.

Afinal, Lekander considera que 2021 vai ser o ano do regresso de outras lendas da indústria automóvel. O gestor está particularmente otimista quanto à alemã Volkswagen, que está avaliada em 119 mil milhões de euros.

Há algumas pepitas de ouro que eu penso que serão vencedoras a longo prazo. Mas a curto prazo o meu palpite é que, se eu estiver certo sobre a subida das taxas de juro e o mercado acordar para o facto de as “lendas” não estarem tão mal posicionadas quanto as pessoas pensam, então sim, eu acho que a Tesla vai descer.

Disse Lekander à CNBC.

A empresa de Elon Musk não é a primeira (nem será a última) a cair

Embora a opinião de Per Lekander seja pessimista quanto ao futuro da Tesla, nem todos os observadores do mercado pensam assim. Por exemplo, o analista Dan Ives acredita que as ações da Tesla irão recuperar depois de um início de ano atribulado.

Ainda assim, o crescimento das ações da Tesla foi impulsionado por vários acontecimentos chave. Desde a sua primeira rutura de stock, no final do verão, e o anúncio da estreia no S&P 500, em dezembro, até à compra de mais de mil milhões de dólares de Bitcoin, no mês passado.

Per Lekander contrapõe estes factos com o exemplo da Cisco, que tem hoje um valor de mercado muito superior ao que tinha, mas que “não a impediu de descer 80% primeiro”.

